港珠澳橋通車反修例夾擊 工會：半年客量跌半 收入大減 噴射飛航千人減薪一成

本報昨向噴射飛航母公司信德集團詢問有關事宜，至截稿前未獲回覆。

員工貼紙抗議：合約隨便改

噴射飛航人力資源部上周五（10日）向員工發通告，稱月入超過1萬元的員工，在2月起減薪8%至12%。有員工感不滿，在工作範圍貼上「合約隨便改，人工任你裁」等反對減薪的標語。

工會：公司稱去年上半年少收7000萬

港珠澳大橋2018年10月開通，信德集團2018年年報指出，噴射飛航業務下跌20%，主要由於燃料價格上漲及整體載客量在港珠澳大橋開通後下跌10%。根據統計署資料，反修例運動下，乘輪船於港澳客輪碼頭出入境的旅客亦由去年5月約有91萬人次，至去年11月則約64萬人次。

香港海員工會副主席蔡良丕說，曾就減薪一事與噴射飛航開會，他引述對方稱，港珠澳大橋通車後客量下跌，在去年上半年已少收7000萬元，加上示威活動浪潮令團客大減，近半年客量大跌一半。蔡說，噴射飛航因擔憂解僱船長後難再聘人，故希望以減薪「止血」。

拒減薪者補兩月糧離職

蔡估計噴射飛航現有約1000名員工，公司要求員工在本周五（17日）回覆是否同意減薪，否則會補回兩個月工資，要求員工離職。

蔡說，暫時大部分工友都不想減薪，工會與工友開會後，將與資方商討能否降低減薪幅度等。他說，低級員工轉工不太難，反而是船長等高級員工，若轉開本地航線，薪金會大幅下降，壓力亦會大增。

工聯會鄧家彪說，基於眾多原因，噴射飛航收入減少，已於去年9月至12月要求員工每月放3天無薪假，而去年亦曾解僱60多名退休後繼續兼職的員工。他說，一般水手基本薪金約1.5萬元，而只有小量學徒每月收入在1萬元以下，故是次接近全員減薪，擔憂一旦減薪，日後若人流回升，難以加薪。