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鄭若驊：暴力橫行會變「暴徒統治」 戴啟思：檢控否也看公眾利益

【明報專訊】出席法律年度開幕典禮的律政司長鄭若驊在致辭一開首提到，去年社會動盪不休，暴力橫行會令香港變成「暴徒統治，而不是法治」，法治飽受衝擊，並引述已故的兵咸勳爵在《法治》一書所言：「國家內所有人和權力機關，不論公營或私營，都應當受法律約束，並有權享有法律帶來的裨益」。大律師公會主席戴啟思致辭時則表示，律政司作出檢控決定時，不應拘泥於控罪書，亦要考慮公眾利益。

鄭引公民廣場案 稱容易只看自己權益

鄭若驊強調訴訟難免涉及對立的權利，正如上訴庭在黃之鋒（衝擊「公民廣場」）案，「若只是強調個人權利而不顧及守法，人們很容易自以為是，只看重自己的權益，而漠視別人和社會整體的權益，社會便很容易陷入紛亂」。

律政司長及警務處長早前入稟申請禁止對警務人員「起底」，鄭昨引述高院法官頒下臨時禁制令時所說，「重複和不斷升級的違法行為在情理上是沒有可能促進和維持法治」，而「干犯這類罪行的人，稱之為『罪犯』也不為過」。

戴啟思否認言論代表提議特赦

戴啟思致辭時則提到律政司《檢控守則》，稱檢控除視乎警方是否有足夠證據，有良好品格的示威者干犯非暴力罪行，律政司亦要考慮公眾利益，部分案件未必要交上法庭，藉此提出「檢控自主」原則。戴啟思回應本報查詢時否認言論代表提議特赦，稱特赦與否應由政府及律政司考慮，他只建議檢控方同時考慮公眾利益，以決定是否將案件帶上法庭。

戴啟思另在致辭中提醒，大律師不可因個人觀念阻礙他們為市民提供法律服務，要堅守「不可拒聘」的專業守則，繼續為不受歡迎的客人或事件辯護，這是他們的專業責任。

律師會會長：違法仍可維護法治是謬誤

律師會會長彭韻僖則認為，在政治上，香港的司法機構是「色盲」的，又稱「即使違法仍可維護法治」是謬誤，守法是不容妥協的原則，不論基於任何政治原因，縱火、傷人都難言合理，所有刻意違法的行為，都會削弱法治。

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