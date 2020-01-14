倫敦夜間法庭非無爭議 多處理認罪個案

翻查過往報道，當年英國有法院24小時審訊已羈留的被捕者，主要是與搶劫、擾亂公眾秩序等罪名有關；有法院曾由晚上7時半、工作至翌日早上6時，快速審訊在騷亂中被捕的人，以答辯盜竊、暴力擾亂秩序等案。

《衛報》報道，當年有英國上訴庭法官曾讚揚法院的做法有承擔（committed and dedicated）；但亦有律師形容情况混亂，亦有律師稱被告在無足夠證據下，被法官判處還押。

陳文敏：英國任命多名暫委法官

港大狀有限難找替工

港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏表示，當年英國任命多名暫委法官審訊案件，同時英國大律師數目多，單是御用大律師（即香港資深大律師）已有逾千人，但香港大律師數目有限，「想找臨時替工，亦不是這麼容易」。

經民聯梁美芬稱，當年英國法庭24小時輪班審訊，一周可處理達千個提堂等個案，兩年間已能處理相關案件，反觀香港佔中案逾5年仍未處理所有案件，故她認為香港需增加人手、可「輪更」處理案件。民建聯周浩鼎稱，倫敦騷亂是不同地區的法院均24小時審理，才能迅速處理案件，司法機構亦願配合，英國的檢控、刑事處理都是按嚴謹的普通法原則，因此認為香港亦要多個法院配合延長審訊。