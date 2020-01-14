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退休前感言：法治是基石 受損社會難復元

【明報專訊】剛過64歲生日的終院首席法官馬道立，明年將屆退休之齡，他於昨日典禮後說，眼見社會連月紛爭和暴力衝突「唔開心」，並稱對現時公眾向法官人身攻擊難以接受。馬道立認同，在職10年間社會改變不少，但他有信心法官面對爭議案件時，能堅守司法獨立，絕不考量政治，同時希望公眾能有理地評論法庭，呼籲大眾珍惜法治，並說「一旦法治受到破壞，我們的社會要復元將殊不容易」。

馬：難接受公眾人身攻擊法官

馬道立在致辭中特別強調司法獨立的重要，強調任何人均須服從法律，不論身分地位，公共機構或一般市民，無人可凌駕法律之上。馬表示，由他獲委任首席法官至今，維護本港法治的使命一直不變，遺憾是他眼見近年法官面對更多具爭議和高調的案件，遭批評和攻擊的聲音漸增，其中一些人身攻擊更是難以接受。

馬說過去7個月的社會紛爭當中，他「睇到好多嘢，唔開心嘅嘢」、「日日電視睇啲嘢都係唔開心，睇到暴力嗰啲，可以話unfortunate（不幸）」。

他說不評論政治事件，表示即使社會有重大改變，法官仍然會依法處理案件，絕不考量政治。他又提醒大眾，無論對法庭的裁決是否滿意，均須有理據地評論，希望大家能理解法官的職責所在。

任首席法官是專業生涯最大榮譽

馬認為，本港全體司法人員一直竭盡所能維護法治，即使他們面臨種種挑戰和批評，依然果敢堅毅，克盡厥職。馬感嘆說，他明年1月即將退休，出任終院首席法官是他專業生涯中最大榮譽，除了對每一名法官和司法員工衷心致謝，也會惦掛他們。

馬最後寄語，「社會應當珍惜法治，法治是凝聚社會的基石，我們必須盡最大的努力加以維護和珍視，因為一旦法治受到破壞，我們的社會要復元將殊不容易」。

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