加快處理反修例審訊 研延長開庭 已設專責小組研究 馬道立強調公平審訊最重要

馬道立：最少幾百宗相關案件待處理

裁判法院區域法院影響最大

終審法院首席法官馬道立昨在典禮後會見傳媒時補充，近期的事件加大法官的工作量，相信最少有幾百宗相關案件有待處理，大多未完成審訊的準備工作，對裁判法院和區域法院影響最大，形容處理方案涉及不同考慮因素，包括維持法官的水平、確保公平審訊等，未來將就處理方案諮詢法官、大律師公會、律師會和律政司等持份者。

對於司法機構成立專責工作小組研究「迅速處理」反修例案件，馬在致辭中再次強調，司法工作的關鍵是「履行公義」，無論民事或刑事案件，審訊必須「公平公正」，此要求亦載於《基本法》和《人權法案》；在刑事案中，包括被告未判罪前均假定無罪、被告有權獲充分時間和便利準備答辯、盡早接受審判，以及就定罪和刑罰提出上訴。

言論集會自由有限制 不能成暴力藉口

就過去7個月反修例示威，馬道立表示，社會對法庭和法官作出不少評論和意見，但部分建基於錯誤觀念和誤解，「有些說法甚至近乎不能接受」（見另稿）。馬重申，《基本法》和《人權法》保障言論、結社、集會自由，但當中要有限制，「享用或堅持個人權利亦不能成為損害他人人身安全或財產，或使用暴力的藉口」。

被問到警隊是否仍值得信賴，以及對特赦示威者、警員涉濫權的看法，馬道立表示，警隊、政府和普通市民均須尊重法治，而特赦和檢控均不是由法庭負責。馬同時不評論應否成立獨立調查委員會，認為屬政治議題，並非由司法機構考慮。

加快審訊時間 法官：梗係好

對於加快審訊時間的做法，有不願具名的法官表示「梗係好」，但稱同時要顧及公平。該法官又指出，法庭需在短時間內處理多宗案件，相關人手必定不足夠。

港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏表示，現時有法庭單是處理保釋問題，已要開庭至深夜，一旦要再延長開庭時間，由法官、法庭書記以至庭警等，法庭運作需要增加大量人手。若未能解決上述問題，延長審訊幫助或有限（見另稿）。

梁美芬：遲來的公義亦是不公義

經民聯立法會議員梁美芬表示，支持馬道立所提及的方向，並稱不論法院、律政司或警方都面對人手不足的問題，建議警隊增加文職人手錄取口供，以及多聘暫委法官。梁美芬又說，遲來的公義亦是不公義，現時整個社會都在期待法院裁決、釐清法律原則，「輕判、重判，公眾都要接納，最重要是法律原則要說清楚」。

大狀郭憬憲：周六加庭較延長平日審訊佳

曾多次處理社運官司的大律師郭憬憲稱，一旦代表的被告遭還押，要在指定時間返回收押所，若日後正審階段的審訊時間延長，向被告索取指示的時間會更緊絀。他並稱若延長審訊時間，律師行、支援團隊溝通難度或增加，若被告因長時間聽審未能專注案件審訊，對辯方而言亦會不公道。他建議若是周六加開法庭，會較延長平日審訊時間為佳。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676