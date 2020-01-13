初企幹細胞造心 臨牀試藥前把關 十大藥廠逾半合作 長遠目標移植治療

明報記者 薛偉傑

再心生物科技（Novoheart Limited）行政總裁李登偉、科學發展副總裁黃冠庸表示，公司成立於2014年初，相關技術前期研究早在2000年開始。2013年成功運用幹細胞技術，全球率先培植出「微型人類心臟」。

方法是，先從人體抽取小量血液，透過基因工程技術，將血液細胞轉化成誘導性「萬能幹細胞」，繼而再轉化成左心室細胞，最後培植出只有左心室的「微型人類心臟」。只培植左心室細胞是因為左心室負責泵血，是人體心臟內最強者，微型心臟只需拇指指頭般的體積，便足以模擬出成人心臟，以測試藥物反應。

現時左心室細胞培植成「微型人類心臟」的過程已縮短至一星期內。血液細胞轉化成誘導性「萬能幹細胞」需12至16個星期；由誘導性「萬能幹細胞」轉化成左心室細胞，則需10日。至於所需的血液，初時是2.5毫升，現在則只需幾滴。

李登偉表示，歐美藥廠研發新藥平均要花10至12年，以及20億至40億美元，且成功率低。傳統上藥廠先用白老鼠測試新藥，看有否藥效及有否毒性，以及藥物會否影響器官，尤其是心臟等。若在老鼠測試中未發現新藥的毒性太強，就會做人類臨牀測試。

老鼠構造與人類畢竟有別，老鼠測試無問題的新藥，往往在臨牀測試時發現毒性太強。於是，又要修改新藥配方，然後重做老鼠測試，之後再臨牀測試。由於藥廠需要測試很多配方才能造出一種新藥，以上流程耗費很多時間和成本。

可培育特定病徵心臟試藥

該公司主張，不應貿然進行人類臨牀測試，而應以微型心臟把關，李登偉和黃冠庸指出，若新藥毒性太強，微型心臟會出現異常的心電流或心電壓，跳動力度過大或過小，或體積變大，或部分細胞壞死、出現疤痕等。使用微型心臟測試的另一好處， 是公司可製造帶有特定病徵的微型心臟，例如請有遺傳心臟病的人捐血「造心」，或者凍死部分心臟細胞，對微型心臟添加某些化學物質等。這些優勢都是老鼠測試不能提供的。

現時美國食品藥品監督管理局（FDA）尚未認可「合成簡化器官」代替部分臨牀測試以及臨牀前測試。他們認為，這要靠藥廠使用得多，以及醫學院、大學等一起反饋，才能夠取得FDA認可。現時全球十大藥廠當中，已有超過一半成為其客戶或者策略性合作伙伴。去年12月中，公司與哈佛大學簽署獨家授權協議，獲授權使用哈佛的瓣膜生物反應器技術。結合哈佛技術之後，該公司下一代微型心臟將可以長出心瓣，達到更高的像真度，進一步提升疾病模擬能力，尤其是測試「擴張型心肌病」和「肥厚型心肌病」等。

中長目標建心臟細胞庫

公司現正在觀塘設立新實驗室，啟用後將可令微型心臟的產能上升，培植過程也會更自動化。培植微型心臟需定期更換營養液，現時靠人手更換，新實驗室將有自動化設備連接過百個微型心臟，自動更換營養液。原來設於科學園的8000平方呎實驗室則會轉交子公司Xellera Therapeutics建立GMP（良好製造規範）設施，明年初開始生產細胞或基因，作醫療用途。該公司短期目標和醫療界合作，進行香港第一宗心臟細胞移植手術。

李登偉解釋，在心臟病初期，只有少數心臟細胞壞死，心臟表面會出現疤痕。若這時將心臟細胞移植到疤痕上，將可和心臟融合生長，而達到復元。李表示，參考外國暫時有限的病例，手術成功率頗高。若等到末期心衰竭才做手術，就需移植整個心臟。李登偉強調，公司和合作醫療機構會先取得監管當局批准，才會做心臟細胞移植手術，估計明年初成事。中長期來說，該公司更希望建立一個心臟細胞庫。當有人需要移植心臟細胞時，就在庫內找尋基因和他最接近的心臟細胞來移植，以減低排斥風險。