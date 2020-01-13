追趕男子 兩煞持刀闖家品店

警方表示，前晚約9時50分接獲一名22歲女職員報案，稱有兩名男子持刀追趕一名男子至觀塘通明街10號一店舖內，兩名持刀漢其後離去。警方接報到場，該名被追趕的男子表示沒有受傷，警方未有在場檢獲任何武器，暫列作求警調查，交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。

梁凱晴稱，前晚約9時45分，她於「執笠倉」購買文具後數分鐘接獲街坊通知，有兩名手持牛肉刀的男子突然闖入，身分及動機未明。梁引述店員稱，兩名男子一言不發，甫入店便跑上二樓，未幾離開，過程中沒有任何破壞，其後登上一輛私家車逃逸。店員事後報警處理，警員到場調查及錄取口供。

區議員指警發晦氣 警：個別事件

梁凱晴又表示，前晚與觀塘康樂區議員陳嘉言致電秀茂坪警署報案，半小時後才有人接聽。相信警員先接聽陳嘉言電話，及後再接聽其電話，亦一度向她「發晦氣」。梁表明區議員身分後，對方稱「你乜水呀」、「叫觀塘區其他人唔好再打嚟」，梁欲記下其警員編號，惟對方已匆匆掛線。陳嘉言事後再聯絡秀茂坪警民關係組，對方回覆稱，警員不禮貌只是個別事件，梁認為解釋荒謬、完全不能接受。警方回覆查詢時重申，每宗案件均以認真及專業的態度處理，並做出適當跟進行動。