獨行山失聯 六旬翁不治

65歲曾姓男事主前日上午10時許由大美督起步，前往大埔八仙嶺行山，至凌晨零時許仍未返家，家人亦未能與他聯絡，遂報警求助。

警方及消防到場通宵搜索，至昨凌晨約4時45分於犂壁山附近山坡發現事主，當時他已昏迷，沒有呼吸及脈搏。因山路崎嶇，救援人員先將他移至安全地點。政府飛行服務隊直升機昨早將事主吊起送往東區醫院，至昨早8時23分證實不治。事主送院時手上戴着攀山手套。家人接獲通知到醫院了解，眾人驚聞噩耗，傷心痛哭。

專家：山野易迷路 不鼓勵獨行

攀山專家鍾建民指出，八仙嶺以馬騮崖地勢較險要。他說山野易迷路，加上非所有地點均收到手機信號，故不鼓勵獨自行山，「任何地方都可以生意外，一旦不慎跌倒或扭傷，只有自己一個就沒人協助」。

根據消防處網頁「山嶺活動注意事項」，處方亦建議行山者結伴同行，勿獨自一人前往行山，以避免在山上遇到突發情况時缺乏照應。網頁又提到，較理想的行山人數為4名或以上，並應由具備遠足經驗和熟悉路線的領隊帶領。