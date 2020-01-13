季炳雄周六出獄 無港身分證料遞解美國

懲教署回覆，為保障個人私隱，不會回應個別在囚者個案。

1980至90年代本港屢爆發警匪槍戰，張子強、葉繼歡及季炳雄被稱為「三大賊王」，相繼被捕及入獄，現僅餘季炳雄尚在人世。季炳雄屬甲級重犯，據悉在赤柱監獄服刑期間一直被單獨囚禁。

服刑17年 料飛虎沿途戒備

一般而言，若在囚者行為良好，可獲扣減三分之一刑期。綜合消息，59歲的季炳雄獲扣減刑期後，已在獄中服刑17年，將提早本周六早上出獄。據悉，季炳雄沒有香港身分證，但持有有效美國護照，按一般程序會將其遞解出境。消息稱，考慮到保安風險及季炳雄身分，屆時料由懲教署車輛接載其往機場，飛虎隊會沿途戒備，他將獨自乘飛機赴美國。季炳雄於1980至90年代在本港犯下多宗械劫珠寶金行等大案，曾於2001年與同黨在旺角遇警方截查期間近距離開槍擊傷兩名警員。2003年他就擒，最終被判管有槍彈及爆炸品、使用槍械意圖拒捕等多項罪成，判囚24年。2009年他曾被指聯同同倉的5名重犯企圖阻止另一囚犯於一宗謀殺案出庭作證，被控妨礙司法，最終罪名不成立。