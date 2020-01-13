先斬後奏繞內會 羅致光致歉 建制：無辦法中辦法 泛民促「歉意化行動」撤動議

黃碧雲：委會已商產假案

交回是走回頭路

立法會內會至今未選出主席，故無法成立法案委員會審議政府提交的法案，包括延長法定產假至14周的條例草案。為在7月本屆立法會完結前通過延長產假，羅致光上周提出上述動議。有關動議將會在本周立法會辯論和表決，在建制派人數佔優下，議案可夠票通過。

民主黨立法會議員黃碧雲批評，羅致光的動議是違反立法會審議法案的一貫程序，顛覆了立法會事務委員會的角色定位，強調事務委員會是負責監察政府的政策。黃碧雲說，人力事務委員會早已討論過延長法定產假，若又再交回同一委員會，是走回頭路， 也限制了非委員會的議員參與審議這條法例的權利，對議員不公平。黃表示，這亦立下壞先例，「日後政府如果要推惡法，都可以打茅波，繞過法案委員會，令立法程序變得兒戲，並不可取」。公民黨陳淑莊敦促羅致光將其歉意化為行動，撤回動議。

李慧琼籲泛民停拉布

民建聯主席李慧琼形容，現時內會被「騎劫」無法正常運作，距立法會休會只剩幾個月，不少法案無法審議，呼籲民主派停止在內會「拉布」。她希望能盡快實施14周產假的法例，希望能按照正常程序經內會處理，否則政府提出法案繞道審議的做法是「無辦法之中的辦法」。

羅：會前半小時才知可動議

羅致光在網誌表示，延長法定產假的法例通過，要籌備18個月才可實施，因政府需建立一個全新機制，當中涉及人手、新辦公室及相關資訊科技系統。

他稱，自己上周立法會上「早大家約半小時才知道」，可在符合《議事規則》的大前提下，讓法案有機會在今屆立法會完結前完成，有關議案措辭亦是周四立法會大會開始前6分鐘才確定，羅致光稱整個政府都是他提出動議後才知悉他的行動，「時間緊迫，因此只可以決定做與不做。做就有機會可讓法例修訂在今屆立法會完結前完成；不做就機會渺茫」。