單車翁過馬路 遭的士撞斃

踏單車的72歲老翁姓徐，頸部嚴重受傷昏迷，由接報到場救護員即場急救，再由救護車送院，搶救近一小時證實傷重不治。68歲姓韓的士男司機，意外後沒有受傷，在現場協助警方了解意外起因，韓事後涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

事發於昨早9時許，徐姓老翁踏單車在寶雅路寶雅苑對開行人輔助線橫過馬路，姓韓司機駕駛的士沿太和路快線駛至時，收掣不及撞倒單車，徐被拋起撼向擋風玻璃，再反彈倒卧行車線，重傷昏迷。警方接報到場臨時封鎖部分行車線，的士左車頭損毁，擋風玻璃碎裂，單車被撞後翻側在路邊，車頭掛籃及雜物散落一地。

警方初步調查，不排除有人違反交通燈號引致意外，案件交由由新界北總區交通部特別調查隊跟進，呼籲如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800或3661 3859與調查人員聯絡。

秀茂坪綠Van撞斃老翁

另外，70歲姓王男子，昨晚6時許在秀茂坪安秀路橫過馬路時，被駛至的專線小巴撞倒，重傷昏迷，送院搶救後不治。警方調查後，54歲姓吳男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。