威院辦溫柔分娩預備班 孕婦學放鬆 產子快4小時

30歲的洪太4個月前誕下兒子，首次懷孕的她坦言對分娩非常害怕，網上流傳太多分娩「傳說」如「大出血」等，懷孕時經常想起「恐怖故事」，睡眠質素受影響，甚至想以剖腹生產去避免痛楚。

預產期前一個月，洪先生與太太參加了沙田威爾斯親王醫院的「溫柔分娩預備班」，學習靜觀呼吸、催眠分娩、孕婦及嬰兒按摩。課堂導師、新界東醫院聯網婦產科病房經理林潔儀解釋，靜觀呼吸練習令人專注觀察身心當下感受與外物的接觸，可使人心境平靜。

洪太學以致用：分娩無用藥物鎮痛

洪太閒時練習靜觀，丈夫亦會為她按摩紓緩腰痛。她表示上課以後，心情平靜了不少，「更想自然分娩」，因為對身體創傷更少。最終洪太分娩時運用靜觀呼吸、按摩等，只花4小時便誕下麟兒，更沒有使用任何藥物鎮痛。

威爾斯親王醫院去年1月開始舉辦「溫柔分娩預備班」，讓準爸媽或陪產者在預產期一個月前上課；截至去年11月底，共服務301對準爸媽。

助產士：助釋放更多安多酚催產素

參加過預備班的夫婦中，有195對參加問卷調查，其中139名是初產婦，她們的平均產程時間是7.9小時，比世衛標準的12小時少約4小時。新界東醫院聯網婦產科署理助產士顧問唐永紅說，當孕婦放鬆，身體會釋放更多有助止痛的安多酚，及令子宮收縮的催產素，促進生產。唐永紅表示，按她經驗，一般初產婦分娩要至少10小時。

林潔儀表示，孕婦通常覺得產子會流血、會痛，因此對分娩有極大恐懼；孕婦精神緊張，會令壓力荷爾蒙如皮質醇增高，孕婦可能會出現妊娠性高血壓、產後抑鬱等，如果傳送至胎兒，甚至會出現早產，或嬰兒精神行為異常等。