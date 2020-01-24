流感高峰一半公院病牀爆滿 加500牀應對

前日5480人睇急症 880人轉內科

醫管局數據顯示，前日（11日）共有5480人次前往急症室求診，當中有880人次經急症室轉入內科，內科病牀佔用率為104%。16間設有內科病房的公立醫院中，一半爆滿，其中明愛醫院內科病牀佔用率達129%，伊利沙伯醫院為119%。兒科病牀整體佔用率為78%，其中伊利沙伯醫院兒科病牀佔用率為109%，瑪嘉烈醫院為105%。

食衛局長陳肇始昨在網誌表示，本港已踏入冬季流感季節，加上武漢出現不明原因的病毒性肺炎病例，特區政府會提高警覺，加強防控工作。陳肇始預期本地季節性流感活躍程度在未來數星期將持續上升，並會在高水平維持一段時間。她說接種疫苗是預防流感的最佳方法之一，政府已於去年10月展開季節性流感疫苗接種計劃，為合資格者提供免費或資助的疫苗接種，將資助群組擴大至涵蓋50至64歲，共接種了119萬劑季節性流感疫苗，較2018至19年度同期增加約17%。陳肇始續稱，醫管局本年度計劃加開506張新病牀，亦已預留資源，因應情况可增加約900張病牀。

（武漢肺炎）