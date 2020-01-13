世衛收基因圖譜發指引 疑似個案應隔離 衛生防護中心：獲基因排序助研針對測試

明報記者

網上基因庫「GISAID」昨在網站指出，已收到中國提交的新型冠狀病毒基因排序，資料有助研究測試及介入方式。網站上載一張由中國疾病預防控制中心提供的新型冠狀病毒於顯微鏡下的圖片。

衛生防護中心昨表示，接獲國家衛生健康委員會通報，已將武漢肺炎病例的新型冠狀病毒基因排序與世衛分享，並上載至網上基因庫，中心轄下公共衛生化驗服務處為該基因庫用戶之一，可獲得相關基因排序，中心會因應新基因排序制定針對性的測試。港大新發病毒性疾病學講座教授管軼表示，獲得新病毒基因排序後，可製作2至3小時完成的快速測試，亦有助追查病毒成因等，但他說基因排序並非「萬能」，無法以此研究治療方法。

世衛昨於Twitter公布，中國當局已與世衛分享新病毒基因排序。世衛並發出醫護處理新型冠狀病毒疑似個案的臨時指引，文件提出，病人若出現急性呼吸道疾病、又在過去14日內接觸過確診新型冠狀病毒者，不論是否到過武漢都列為須監測的疑似個案，亦應盡可能將監測病人單獨隔離。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，若病毒基因與蝙蝠所帶病毒相似，有可能隨蝙蝠擴散。他認同世衛指引將部分未到過武漢，但符合特定要求的人也列作疑似個案，認為日後疫症若擴散，也可依循該指引處理。

武漢衛健委：無新增個案 再4人出院

6人武漢返港現相關病徵

此外，武漢衛健委昨公布未有新增感染新型冠狀病毒的個案，前日（11日）有4名患者治癒出院，出院人數增至6名。本港衛生防護中心昨公布，本港再有6宗由武漢返港後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，累積個案增至67宗。新增的6名患者其中3人未有陽性化驗結果，病人已接受SARS相關冠狀病毒的分子測試，結果呈陰性。

徐德義等官員今往武漢

食物及衛生局副局長徐德義、衛生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫院管理局總感染控制主任賴偉文等，今日啟程前往武漢，了解當地防控措施和臨牀處理等情况。台灣中央社報道，台灣疾管署前日（11日）傍晚獲中國同意接待台灣專家團，疾管署長周志浩表示近日將派出兩名專家到武漢，實地了解當地的流行病學調查、防治狀况等。

（武漢肺炎）