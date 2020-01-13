一手抱女一手收車甚狼狽 適惜媽媽盼體諒

九巴：設計不宜放輪椅區

四肢癱瘓、現年5歲的適惜以前一直用嬰兒車代步，但因為體重增至44磅，並長高至1.15米，嬰兒車不勝負荷，半年前開始用兒童輪椅。適惜媽媽表示，當小孩身高未達一定水平，坐兒童輪椅容易滑落，加上兒童輪椅要數千元，「好多家長選擇能坐就坐嬰兒車」。她表示，以往適惜用嬰兒車時，因怕別人的冷言冷語，登上巴士會盡量「收車」，但要一手抱起女兒一手收車非常狼狽，「希望大家明白傷殘人士不止成人」。

本報向不同公共交通工具查詢兒童輪椅及嬰兒車政策（見表）。九巴回覆稱，兒童輪椅使用者登車後毋須摺合兒童輪椅，車長應待乘客泊好輪椅及使用安全帶後才開車；惟嬰兒車用者，不論能否出示殘疾人士登記證，均須收車。九巴解釋，嬰兒車設計不合放於輪椅停放區，如巴士突然煞車，安全帶可能勒到小孩；九巴會繼續與政府部門及業界溝通，期望日後嬰兒車設計有認證，可於巴士上使用。

新巴城巴：毋須摺合便可登車

新巴城巴則表示，傷殘兒童使用的不論是兒童輪椅或嬰兒車，均毋須摺合便可登車，並當一般輪椅處理；有需要時照顧者可向司機出示殘疾人士登記證。

另外，新渡輪及港鐵均表示會向輪椅人士或嬰兒車用者提供活動摺板，上落時放於碼頭與跳板之間，或月台與車廂之間。本報亦向天星小輪查詢相關政策，惟截稿時未獲回覆。