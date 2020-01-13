拒載輪椅童 九巴致歉處分司機 母：醫生鼓勵多外出 若受阻生命就是零

明報記者 艾博瑜

適惜平日出行以兒童輪椅代步，亦需長期插喉代替飲食。本月5日，適惜一家四口打算在青衣長康邨康順樓乘249M巴士前往青衣城；當巴士抵站，適惜媽媽稱與次女先登車後，司機看見適惜乘坐兒童輪椅，直指「這不是輪椅」，拒絕讓她登車。適惜媽媽說，當時再三強調那是輪椅，司機態度軟化，稱會「駛前一點」讓他們登車，故請適惜媽媽先下車，豈料巴士馬上絕塵而去，適惜媽媽說當時「好徬徨，反應不過來」。

引述司機「見佢插喉先畀上 我都唔想車佢」

不久，第二輛294M巴士到站，當一家四口登車時，適惜媽媽說該名司機再次表示兒童輪椅不是輪椅，她引述該司機說：「我見佢（適惜）插喉先畀佢上車」。適惜媽媽不忿司機冷言冷語，道出早前被拒載經驗，她指司機竟說：「我都唔想車佢！」她表示要投訴司機，司機便發脾氣稱要罷駛，要求所有乘客下車並關上車門，但當時適惜的輪椅扣好安全帶，所以一家四口只好留在車上。

適惜媽媽馬上致電九巴顧客服務熱線，同時司機亦聯絡公司，要求派人協調。最終另一九巴職員到場，向司機表示適惜乘坐的是兒童輪椅，不用摺合亦可登車。經協調後，適惜一家四口成功登上第三輛巴士，惟適惜媽媽指涉事司機離去前只拋下一句「唔好意思囉」。

事發後適惜媽媽接受本報訪問，表示長女即使癱瘓，醫生仍鼓勵家人多帶她外出，接受外界刺激，「有時陽光灑在她的身上，感覺她會笑」。適惜媽媽說，適惜的世界只有家人，如果連家人帶她出外都受阻，「她的生命就是零」，說到此時她便不禁落淚。然而，媽媽坦言今次受到如此大的屈辱，以後盡量少乘巴士。

適惜媽媽表示平日與長女出行，非常依賴公共交通工具，從未遇上如此惡劣的對待，「但『黑口黑面』亦不少」。她解釋，由於乘坐巴士及港鐵時，需要司機協助擺放斜板或摺板才能上落車，但適惜媽媽認為自己沒有做錯事，「點解要畀氣我受？」她又認為傷殘兒童要外出「不是過分的要求」，但仍被歧視，感到非常難受。

九巴回覆本報查詢時表示，九巴對乘客不愉快的搭乘體驗表示抱歉；當本月6日得悉事情後馬上向兩名司機了解事情，於8日向司機作嚴重紀律處分，同時已向員工發通告，附上市面上不同款的兒童輪椅供職員參考。

平機會促加強培訓 免同類事發生

平機會回覆本報查詢時表示，根據《殘疾歧視條例》，服務提供者包括公共交通營運商，基於某人的殘疾而拒絕提供服務，或給予較差待遇，都可能違反有關條例；平機會歡迎有關人士向會方查詢或投訴。平機會又表示，希望巴士公司加強培訓員工，使員工熟悉公司制定對殘疾人士的便利措施守則，避免同類事件再次發生。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676