內地珠寶商街頭被劫1800萬現金

5匪犯案 一逃走時遺錢包

事發昨早8時許，39歲黃姓內地珠寶商人拖着行李箱，途經尖沙嘴漆咸道南25號海景大廈對開時，遭5名男子拳打腳踢，並搶去其行李箱，內有美元、歐元、英鎊及瑞士法郎現金，折合約1800萬港元，5名劫匪其後往麼地道方向逃去。據了解，事主昨早剛持雙程證入境，並乘坐港鐵至尖東站，離開車站後正打算返回漆咸道南29至31號溫莎大廈9樓的辦公室。

其中一名劫匪逃走時掉下錢包，一度折返尋找，該錢包被事主拾獲，其後交給警方。警方事後在場調查，翻查附近閉路電視片段，並在附近兜截。警方根據錢包內的證件資料，得悉其中一名劫匪的身分，並追緝其餘4人下落。事主手、腳及頭受傷，拒絕送院，事後在場協助警方調查。案件列作行劫，交油尖警區重案組第一隊跟進。

尖沙嘴近月發生多宗街頭搶劫案，上月30日，一名找換店商人在亞士厘道被3匪持刀指嚇，劫去一個盛載50萬元現金的斜孭袋，警方本月初拘捕3人；上月14日，兩名韓國手表商人在金巴利道被劫一個袋，內有12隻共值93萬元的手表。