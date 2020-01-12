鳳凰山天門棧道墮15米 行山女亡

另外，一名男子昨晚7時在西貢東郊野公園行山時暈倒，由直升機送東區醫院後不治。

一行15人 5大10小

事發昨午2時許，42歲死者施穎怡與朋友一行15人，包括4女1男成人及10名小童，由昂坪出發，原定登上鳳凰山後折返昂坪。一行人行至鳳凰山天門棧道近羅漢塔附近時，施疑失足由山脊墮下15米，同行友人見狀報警。

救援人員到場，因地勢險要，要召喚飛行服務隊派直升機到場將施救起，她頭部大量出血，身體多處受傷，陷入昏迷，送到東區醫院搶救，途中不斷由救援人員施以心外壓急救，惟送院後證實不治。據悉施鎖骨位置有一個洞，不排除從山坡墮下時造成。死者親友傍晚到醫院認屍。警方經初步調查相信事件無可疑，死者死因有待驗屍確定。

攀山專家鍾建民說，羅漢塔一帶山勢險要，山路崎嶇，有一定危險性，部分地方沒有明顯山路，需要攀着樹根爬上山，不適合初學者或小童。他又說，如成人帶小童行山，理想比例是一名成人帶同2至3名小童，而多人的行山隊，最好由行山經驗較豐富者在隊頭、隊中及隊尾照顧隊友。