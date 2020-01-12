堆填區碎石機突啟動 清石工遭輸送帶夾死

現場為將軍澳環保大道第137區填料庫。事發昨早約11時，31歲男工人黃釗正在清理碎石機上的碎石，其間機器突然啟動，黃被輸送帶夾到，身體多處受傷，工友發現報警，黃昏迷送往將軍澳醫院，經搶救後證實不治。警方初步調查，相信事件無可疑，列作工業意外處理，工人死因有待驗屍確定。死者妻子及工友事後到醫院了解，據悉死者為家中經濟支柱，遺下妻子、幼子及年老患病父母。

死者遺妻兒患病父母

現場出入口寫有「土木工程拓展署將軍澳堆填區第137區填料庫」，涉事承辦商為「中國港灣-振華聯營有限公司」。本報昨向中國港灣查詢，至截稿前未獲回覆。土木工程拓展署回覆稱，向死者家屬致以深切慰問，並要求承建商向家屬提供適切協助。署方又稱，涉事機器已即時停用，現場已被圍封。勞工處指出，事後已派員到現場調查，並已向承辦商及僱主發出暫時停工通知書，停止在該工作地點內維修及使用涉事碎石機。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，工人做檢查維修等工作時，機器的電源必須確保關掉，而總電箱亦須掛牌上鎖，確保機器不會有人啟動。

另外，本港昨日有3宗工人高處墮下意外。昨午2時許，灣仔鷹君中心8樓一辦公室，62歲李姓工人從3米高鐵梯墮下，頭部受傷，半清醒送往律敦治醫院救治。昨午3時許，沙田好運中心楓林閣及柏林閣之間平台位置，60歲劉姓工人工作時，意外從3米高鋼梯墮下，眼角及手受傷，心口感痛楚，清醒送威爾斯親王醫院治理。昨午4時許，61歲姓林工人在赤鱲角機場路一條臨時天橋工作時，懷疑意外從約3米高的工作台墮下，他肩膊受傷，清醒送北大嶼山醫院治理。