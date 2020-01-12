延長產假繞內會被批開先例 羅致光：逐件考慮

泛民:政府以民生作「綁架手段」

建制:泛民「騎劫」議會

民主黨胡志偉昨在商台《政經星期六》上批評，政府以民生議題作「綁架手段」，不處理「五大訴求」，要求議會正常運作是不合理。他呼籲政府不要再製造「先例」，用旁門左道方法達到政治目的。同場的工黨張超雄說，處理重要法案的一貫做法是成立法案委員會，唯一交由事務委員會處理的法案是修訂《逃犯條例》。他擔心政府將延長產假法案交事務委員會處理會開壞先例，用民生議題破壞立法會規矩，為惡法鋪路。

早前在大會提出將延長產假法案「直上大會」的工聯會何啟明說，民主派令內會停擺、議會空轉，死結「愈打愈死」，籲民主派應讓爭議較小的延長產假法案通過。自由黨鍾國斌說，相關草案對商界影響不大，他不反對。他稱，明白泛民對開先例有所擔心，認為政府可保證今次屬單次做法，以釋民主派疑慮。他又說，泛民在指摘政府「騎劫」社會之時，泛民亦在「騎劫」議會，呼籲雙方溝通，解開死結。