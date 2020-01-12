警英領館外拘一人 消息：非外交領土

網民發起連儂日 未見貼文宣

網上有人呼籲市民昨午2時到金鐘連儂牆貼上感謝「勇武手足」的文宣或便利貼，並於晚上7時起續在18區的連儂牆貼上文宣。警方高度關注，上午在facebook發帖文，指6月9日至昨日涉及「連儂牆」的拘捕人數為100，下午3時許警務處長鄧炳強亦到上水一帶視察。

下午1時許，連接政府總部的海富天橋上約有10名懲教署特別任務警察駐守戒備。現場所見有10多個戴着口罩的人坐在一旁，未見有人製作連儂牆。

接近3時，有人分別前往波斯富街天橋貼上文宣，亦有部分人到本身有一批示威者長期留守的英國總領事館一帶靜坐及展示海報。

15歲女涉塗鴉被捕

其後，網媒《實媒體》報道，有防暴警察驅逐在英領館駐守的人，以索帶扣起一名女生的雙手，將其拘捕。警方稱，當時有人在領事館外的馬路石壆以噴漆塗鴉，據悉包括寫上「History will judge」字樣，警方截查後拘捕一名15歲少女，檢獲一罐噴膠，警方消息指行動前有知會領事館。

英國外交及聯邦事務部發言人表示，有留意昨天警察出現在一個於英國駐香港領事館外的已長期舉行的示威上。

另晚上7時許，有4至5人衝入元州邨美心西餅破壞，其間有人淋腐液並濺中一名女子的腿，傷者送明愛醫院。

至晚上約9時，西灣河太安街街口有數名黑衣人用硬物打碎交通燈，後在太安街用卡板及雪糕桶設路障，堵塞5至10分鐘。其後有人搬走，10多個防暴警察之後到場，示威者已散去。

（反修例風暴）