眾志棄「民主自決」宗旨 改為「推動民主進步價值」

香港眾志主席鄭家朗2018年上任時曾在本報專訪中強調，不會改變民主自決黨綱迎合參選框架，「就算無參選機會，民主自決都是不可退讓」。

被問是否避DQ 黃之鋒無回應

眾志在昨日聲明解釋，是次綱領改動是為「更概括闡述眾志的工作方針以及計劃，聚焦於強化公民社會、團結民主力量、推動進步價值，進一步鞏固香港民主運動的根基」。本報向黃之鋒查詢，改動綱領是否為免再因民主自決而被DQ、為何突然放棄此綱領，他只重複上述聲明內容。被問到改動是否與避免DQ無關，他未有回應。

鄭家朗回覆查詢時表示，政權對香港眾志的封殺一直都強，認為不會因為他們修改黨綱，政權就會調整容許他們入閘參選的機會。他強調，修改綱領不是以猜測政權做法而作出，「修改是因為不提倡民主自決，覺得現時民主和自由在社會中才是最大共同價值，想爭取此兩個價值」。被問到香港眾志會否在9月立法會選舉派人出選，他稱不排除，但暫時未有決定。

（反修例風暴）