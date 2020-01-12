眾志棄「民主自決」宗旨 改為「推動民主進步價值」

【明報專訊】香港眾志常委周庭因該黨「民主自決」主張，被取消（DQ）參選2018年立法會補選的資格；眾志秘書長黃之鋒去年不報上眾志的政治聯繫參選區議會，亦因為同一主張而被DQ。香港眾志昨日於網上發出聲明，說本月8日開成員大會，通過更改組織章程，將組織設立宗旨由「推動香港民主自決」改為「推動香港的民主與進步價值」。就放棄「民主自決」是否想避免成員參選時再被DQ，香港眾志副主席鄭家朗回覆查詢時表示，修改綱領不是以猜測政權做法而作出，「修改是因為不提倡民主自決」。黃之鋒則沒有正面回應。
香港眾志主席鄭家朗2018年上任時曾在本報專訪中強調，不會改變民主自決黨綱迎合參選框架，「就算無參選機會，民主自決都是不可退讓」。
被問是否避DQ 黃之鋒無回應
眾志在昨日聲明解釋，是次綱領改動是為「更概括闡述眾志的工作方針以及計劃，聚焦於強化公民社會、團結民主力量、推動進步價值，進一步鞏固香港民主運動的根基」。本報向黃之鋒查詢，改動綱領是否為免再因民主自決而被DQ、為何突然放棄此綱領，他只重複上述聲明內容。被問到改動是否與避免DQ無關，他未有回應。
鄭家朗回覆查詢時表示，政權對香港眾志的封殺一直都強，認為不會因為他們修改黨綱，政權就會調整容許他們入閘參選的機會。他強調，修改綱領不是以猜測政權做法而作出，「修改是因為不提倡民主自決，覺得現時民主和自由在社會中才是最大共同價值，想爭取此兩個價值」。被問到香港眾志會否在9月立法會選舉派人出選，他稱不排除，但暫時未有決定。