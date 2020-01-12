求學難 高學歷盲人求職更難

Joy從小念嘉諾撒啟明學校、心光盲人學校，同學皆是盲人。Joy解釋：「其實要盲人念常人課程是有點不公平，例如正方體，你看見立體，我只摸到幾條線，盲人腦內沒有影像，很難明白立體，有些盲人一生亦不能理解鏡或者顏色。你說我們生活在黑暗中，我們一世未見過光，未見過黑，根本不知何謂黑、何謂光。」

逐頁書掃描存檔 軟件讀出

Joy說外國有特別老師或助理個別輔助盲人學習，但香港卻是一名導師教幾個盲人，學習速度自然較慢，她當年每天「操」試題五六小時，才考入城市大學法律學院。入讀大學後面對一本本厚厚的課本，她需用文字掃描器將教科書逐頁儲檔，轉成文字檔，再經軟件讀出來，「那時字形辨識技術差，電腦經常串錯字，所以過程幾辛苦」。

求學路艱難，Joy說盲人求職路亦障礙重重，高學歷盲人不甘做按摩師或接線生，但很多公司即使願意聘殘疾人，亦會傾向選輪椅人士，「他們覺得你坐輪椅，可坐在電腦前工作，只是不能走動，相反覺得盲人未必能用電腦，走動時容易受傷，公司又要負責」。

上庭靠閱讀器翻文件行不通

她大學畢業後，寄過許多應徵信，回音總是少，於是她修讀香港大學人權法碩士。之後，她做過平等機會委員會的投訴部門、英國公司法律顧問、在律師樓做律師等，惟執業後發現在法庭又遇困難，其他人準備大疊文件上庭，準備隨時查閱，但她卻要掃描再待閱讀器發聲，無法快速查文件，曾經打算將文件全背入腦，但上庭發言時常被法官打斷，亂了陣腳。

做社企法律顧問 關注殘疾權益

她後來轉到社企做法律顧問，現職的社企職位屬兼職性質，每周上班四五天，雖不算高薪厚職，但機構會幫助高學歷殘疾人搵工、教導盲人如何與僱主相處及訓練膽量等，她認為工作很有意義，因為除了關注警暴，她最關注的就是殘疾人權益及就業問題。

（反修例風暴）