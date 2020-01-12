【周日人物】捱過警棍水炮槍指 毋懼被捕釘牌 失明律師上前線 愈衝愈堅定

Joy自去年6月與其他盲人朋友走上街頭，多次身處衝突的最前線，捱過警棍、水炮車藍水、胡椒球彈，但她毋懼被捕、除牌風險，依然背着「大聲公」走上前線，冀用法律知識維護前線抗爭者的權益。

文：羅嘉凝

圖：李紹昌

Joy扶着一名陌生青年步出太子站，再隨記者走到旺角警署，警署外架設了大型水馬及鐵拱門，Joy突然「嘭」一聲就撞到鐵門框，然後她說「不要緊，我經常會撞到，早前才撞崩了隻牙」。旺角多組交通燈被毁，盲人出門豈不是非常不便？她笑言：「你不應該問我，我有強烈政治立場，而且我反而覺得方便了，因為現有更多人主動幫我，扶我過馬路。」

天生失明 因《法外情》立志做律師

42歲的Joy出世時左眼已失明，右眼僅有少於1%視力，自小讀盲人學校，因一齣《法外情》電影決意做律師，後來成為本港首名失明律師。去年6月9日，她與幾名盲人朋友及社工遊行反對修訂《逃犯條例》，6月16日再上街頭，隨後因為政府的態度及「警暴」，令她愈發堅定走上街頭。

反修例運動轉眼已歷時逾7個月，她經歷幕幕驚心場面。去年8月11日，尖沙嘴一名女子在她身旁被射到眼；9月1日，她從機場步行到東涌，因血糖低，一度走不動；10月21日，她坐在元朗街頭，有人喝止警察勿用槍指向盲人（指Joy）；11月17日，她滯留在理工大學內，大家絕望得錄下遺言，最終她由救護員送入醫院。

「大聲公」喊被捕者權利 糾正警亂解法律

捱過催淚彈、警棍、水炮車藍水、胡椒球彈，她現時仍會時刻戴上藍牙耳機聽網上直播、連登、Telegram內容，哪裏有衝突，就趕到哪聲援。元旦遊行，她沒再與盲人朋友結伴，轉而與一名在抗爭時相識的朋友上街，「（盲人）一有衝突就要走，我反而愈有衝突愈要上前，所以兄弟爬山，各自努力」。

因她並非私人執業律師，無法如其他義務律師般為示威者保釋，但她決定在前線努力聽被捕人讀出姓名，並以「大聲公」提醒被捕人的權利，聽到警察胡亂解讀法律，可即時糾正，「這場運動中，每人皆有自己的角色，勇武有勇武的角色，和理非有和理非的角色，我則是介乎於和理非和勇武之間，我有自己獨特的功能」。

患糖尿心臟病 被警追「隨時死」

Joy自言身患糖尿病、血糖不穩、心臟病等，每日需服大量藥及注射4次胰島素，「若警察追我，我隨時心跳到（每分鐘）200下，隨時死」。多次與警察起衝突，去年12月31日，她在旺角警署外被截查，要求搜袋，她說盲人根本無法辨識對方是否警察，警察即使出示委任證，她也無法看見，她要求入警署搜袋，但亦無法確認警察有否放外物入她的袋中。

「幾十個差人押一個盲人入差館，對警隊形象是好是壞呢？其實盲人可做什麼呢？你告我掟汽油彈、掟磚、射箭抑或用投擲器呢？我只不過喊了幾句口號。」她說不怕警方追究她曾身在理大，「警察早知我曾在理大內，我沒什麼好驚」，而她早有心理準備會被捕，屆時律師會將召開紀律聆訊，她隨時面臨停牌、除牌風險，她卻不以為意，「若被永久除牌，我可到街頭Busking（演奏），反正我家有9支笛，長笛、短笛、牧童笛都有……」

（反修例風暴）