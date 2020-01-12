大鼠戊肝個案 食環房署荔景邨擺老鼠藥

食環署及房屋署職員昨早到荔景邨視察，包括後樓梯、山路及垃圾房等地的衛生情况，又派發防鼠單張。有外判清潔工在山坡及花槽間擺放老鼠藥。

葵青荔景區議員王天仁表示，昨日主要在該患者居住的樂景樓附近巡視，附近有地盤、斜坡及花槽。他說，隊伍在一間建築公司的臨時雜物房中發現老鼠屎，也在斜坡間發現老鼠洞及老鼠居住痕迹。有街坊向其提到附近食肆及街市亦曾發現鼠蹤，他稍後會相約房署職員再了解。

兒童醫院：定期防治 最近無接鼠蹤報告

另外，本報記者昨日到兒童醫院觀察，醫院外花園和草叢未見有擺放鼠餌，醫院電梯和大堂亦看不到有防鼠通告或提示。兒童醫院回應稱，一直有定期做蟲鼠防治工作，最近無接獲鼠蹤報告。

探病家長Mohammed稱，最近幾天都來醫院探望住院的10歲女兒，她沒有聽聞院方加強防鼠措施，認為醫院「很乾淨，不覺得有問題」。前來探病的李小姐亦說，未見醫院貼出防鼠告示或通告，認為「醫院新落成，應該不會有老鼠」。

一名外判清潔公司的員工表示，自去年11月開始在兒童醫院工作，「每天也在這裏，未見過有老鼠」。

食環署表示，一直在啟德區內，包括兒童醫院附近一帶的公眾地方做防控鼠患的工作，並會按情况所需加強有關措施。