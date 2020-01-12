衛健委安排 副食衛局長明往武漢了解

本港暫有的基因測試未發現新冠狀病毒，而曾赴武漢又出現發燒及肺炎或呼吸道徵狀的懷疑個案升至61宗，當中昨日新增7宗，年齡介乎3至50歲。在公立醫院呈報的60宗個案中，46人已出院。在各懷疑個案中，17人未有陽性化驗結果。

本港日前出現口罩搶購潮，食衛局長陳肇始昨日在商台《政經星期六》表示，曾與藥房商會及口罩供應商聯繫，得悉口罩正返貨，而藥房商會理事長亦有呼籲其會員不要坐地起價。她續稱，了解到私家醫院及私家診所的口罩供應大致上亦無問題，而公立醫院前線醫護在N95口罩有少許問題，已在醫管局每個聯網安排人員，解決物資上的問題。

醫協：助增內地消息可信度

公共醫療醫生協會會長馬仲儀出席港台《星期六問責》時表示，醫管局有足夠口罩，只是部分非急症醫院等未有儲大量口罩，而流轉上需要時間，但相信不會再出現SARS時期「一個N95口罩用一周」的情况。她認為，如內地可容許香港專家到武漢了解情况，對中港兩地都有好處，香港專家可以分享經驗，亦可令內地消息可信度增加，以釋市民疑慮。

本港踏入流感高峰期，病人或會湧到醫院，香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在同一港台節目表示，醫院為疫情爆發的高危地方，不可迷信預防措施百分百有效，傳播風險「多一個人就幾何級數上升」，認為能社區處理好流感個案，沒必要就避免入院。