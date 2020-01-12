首宗肺炎死者 常在華南海鮮市場採購

死因呼吸循環衰竭

武漢衛健委昨公布，首宗新型冠狀病毒死者是一名61歲男病人，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病。患者入院後，院方為他進行抗感染、呼吸機輔助呼吸、持續ECMO（人工肺）體外生命支持等治療，但徵狀未有好轉，於本月9日晚心跳停止，搶救無效死亡。

衛健委稱，病原學檢測結果顯示，患者對新型冠狀病毒基因呈陽性，其死亡診斷為重症肺炎、重度急性呼吸窘迫綜合症、膿毒性休克（即敗血性休克）、多器官功能衰竭、嚴重酸鹼代謝紊亂及肝硬化等，直接死亡原因為呼吸循環衰竭。

當局未有公布死亡個案的發病時間和入院時間，僅稱此次不明肺炎的個案，全部是在2019年12月8日至2020年1月2日之間發病，在1月3日之後，臨牀和流行病學調查顯示，沒發現新感染發病的病人。衛健委重申，不明肺炎個案大都有華南海鮮市場的接觸史，目前沒明確人傳人證據，現有739名密切接觸者接受醫學觀察，包括醫護，暫未有相關病例。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，最後病發日期為1月2日，即要觀察739名密切接觸者至本月16日。

港大微生物學系臨牀副教授杜啟泓稱，武漢死亡個案所出現的敗血性休克、嚴重酸鹼代謝紊亂等，是嚴重感染的反應，但未能確認是否代表新型冠狀病毒擴散到患者體內其他地方。

料將解剖看擴散範圍

袁國勇說，估計內地專家下一步會研究新型冠狀病毒的病理，會切開死者的肺部、肝臟、腎臟和腦部等，研究病毒在體內可擴散至多遠範圍，除了肺炎之外，病毒會否引起其他問題，以及會否如SARS一樣，在體內引起細胞因子風暴、即嚴重炎症反應等。