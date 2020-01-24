基因圖譜曝光 武漢肺炎八成似SARS 袁國勇：內地近兩成個案嚴重 春運至需加強戒備

武漢市衛健委上周日公布有59宗不明肺炎，昨公布至上周五（10日）深夜完成病源核酸檢測，初步診斷有41宗新型冠狀病毒肺炎，當中1人死亡、7人重症、2人出院，其餘病情穩定，但沒逐一公布各病人的病發、接觸史等流行病學資料。首名死亡的61歲病人上周四（9日）不治，兩日後至昨天才公布消息（見另稿）。

衛健委將與世衛分享序列

本港衛生防護中心仍未從內地官方渠道取得新病毒基因圖譜，新華社昨報道國家衛健委為維護全球衛生安全，將與世界衛生組織分享新型冠狀病毒基因序列。在官方機構對外發布前，上海復旦大學公共衛生臨牀中心及公共衛生醫學院，與武漢市中心醫院、武漢疾控中心及澳洲悉尼大學等，昨在網站virological.org發放武漢爆發的新型冠狀病毒初步基因組排序。袁國勇昨在記者會說，新病毒與SARS類冠狀病毒有近八成相似，其表面的皇冠狀「S蛋白（spike protein）」與SARS有六成相似。

料周內製3小時快速測試

台灣疾病管制署昨公布將按新病毒基因排序，建立病毒核酸快速檢測，時間可縮短至4小時。袁國勇早前稱，本有技術可於6至8小時測出新冠狀病毒，他昨向本報表示，現獲基因排序，料3日後可製作出2至3小時的快速測試。衛生防護中心總監黃加慶稱，對比過網上的基因圖譜，更確定現時的檢測策略不會有遺漏個案。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀昨在港台《星期六問責》稱，常見呼吸道病毒快速測試約需2至3小時，若無結果就要送到衛生署做另一冠狀病毒測試，需約24小時。她認為若有新病毒基因圖譜，可縮短檢測及隔離時間，沒染新病毒的病人好轉後便可騰出病牀。

香港大學感染及傳染病中心總監何柏良指出，病毒源頭可能在蝙蝠，但「基因邊個傳給邊個未看到」，動物傳播鏈謎團仍未解，中間宿主傳播或已有數年，基因及蛋白或在過程中轉變及洗牌。他又稱，2003年的SARS有兩波，有如今次疫情，當年首波在11至12月發生，其後靜下來，在2月再爆發傳入香港，即使現有死亡個案不多，但死亡個案會延後出現，且現防控措施及吸呼機已改善，死亡數字未必完全反映出新病毒的毒性。

袁國勇亦稱未能由基因排序斷定新病毒傳染性及死亡率，「就算有幾個基因排序改變，病毒的毒性、傳染性都可有很大變化，尤其是表面spike（蛋白）的改變可有很大影響」。

袁又稱，現有7宗嚴重個案和1宗死亡，即近20%，比例不低，「不能掉以輕心，香港的戒備不能鬆懈，甚至要加強，因為春運已經開始了」。他說，2003年SARS的第一代在屠宰手及廚師等傳播不算犀利，後來基因轉變在人與人間出現超級傳播，「最驚這發生」；現時最重要勿讓任何病例來港，或一來港便隔離。

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