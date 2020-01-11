港聞

港聞二

下一篇 上一篇

狎少女傳開裸照 電子工程師囚15月

【明報專訊】患社交障礙症的24歲機管局電子工程師去年在網上認識15歲女生，要求女生向他傳送裸照，並兩度與女生見面時掃其胸部和乳頭，又在女生面前手淫。工程師其後向女生的兩名女同學發放女生裸照，女同學告知教師後揭發事件。工程師早前承認4項與性罪行有關罪行，昨在觀塘裁判法院被判囚15個月。裁判官強調，法例一直保護未成年少女，而被告以互聯網干犯罪行為加刑因素。

被告區子龍（24歲）早前承認促致未滿18歲的人製作色情物品、管有兒童色情物品、非禮及向16歲以下兒童作出猥褻行為共4項罪名。

患社交障礙 高度性追求

辯方透露，被告於機管局任職電子工程師，背景報告及心理報告顯示，被告患社交障礙症，與異性相處有困難，亦在性方面有高度追求。辯方說，被告曾有自殺念頭，亦一度強調須以心理輔導配合判刑，並要求索取被告精神科報告，但遭拒。

辯方求情稱，被告與事主本來相識，案發時為「約會」，與同類案件比較並非最嚴重。其父母昨亦到庭，辯方稱被告父母盡量出席過往審訊，二人案發後欲「積極幫番個小朋友」。且被告案發後有悔意，裁判官聽後即說「係咪呢？」

報告稱有重犯可能 網上犯案加刑

裁判官透露報告指出，被告有重犯可能，而且互聯網覆蓋率無邊界，社會需用更多資源以監察和偵破互聯網案件，被告使用互聯網犯案為加刑因素；加上法例一直保護未成年少女，被告於事主最緊密的圈子發放其裸照，相信對事主造成長時間傷害。案件比一般情况嚴重，決定判處入獄15個月以示阻嚇，並向社會表達法庭不會姑息此類行為。

【案件編號：KTCC944/19】

相關字詞﹕互聯網 向16歲以下的兒童作出嚴重猥褻 非禮女童 管有兒童色情物品 機管局

上 / 下一篇新聞

新地借新界3地建過渡屋共2000伙 元朗地皮30萬呎 曾申改劃用途遭否決
新地借新界3地建過渡屋共2000伙 元朗地皮30萬呎 曾申改劃用途遭否決
名「同心村」 陳帆：社會需同心
名「同心村」 陳帆：社會需同心
現劃濕地修復區 環團憂損后海灣生態
現劃濕地修復區 環團憂損后海灣生態
拆局：憂地產商閒置地走後門 本研社：變「過橋屋」
拆局：憂地產商閒置地走後門 本研社：變「過橋屋」
港鐵宿舍推過渡屋 關愛批4600萬翻新
港鐵宿舍推過渡屋 關愛批4600萬翻新
17歲癌童死後驗出大鼠戊肝 最年輕個案 居荔景邨 曾住兒童醫院
17歲癌童死後驗出大鼠戊肝 最年輕個案 居荔景邨 曾住兒童醫院
梁美芬倡國歌法直接公布實施 泛民批彈弓手 聶德權：盼本地立法
梁美芬倡國歌法直接公布實施 泛民批彈弓手 聶德權：盼本地立法
「行政拘留」港難適用
「行政拘留」港難適用
40人赴會 張建宗未允司局長走遍區會
40人赴會 張建宗未允司局長走遍區會
建屋量增 房委會料現金結餘5年跌兩成
建屋量增 房委會料現金結餘5年跌兩成
41公務員示威被捕 9消防救護停職 共31人停職 羅智光稱考慮觀感公眾利益
41公務員示威被捕 9消防救護停職 共31人停職 羅智光稱考慮觀感公眾利益
公務員加薪財會拉鋸 建制否決傳召鄧炳強
公務員加薪財會拉鋸 建制否決傳召鄧炳強
國難忠醫TG管理員內地失聯 室友發信稱國安行政拘留
國難忠醫TG管理員內地失聯 室友發信稱國安行政拘留
禁蒙面法上訴 泛民：警方放催淚彈無警告 示威民眾需口罩保護
禁蒙面法上訴 泛民：警方放催淚彈無警告 示威民眾需口罩保護
楊潤雄支持淨值負55 民望新低首次包尾
楊潤雄支持淨值負55 民望新低首次包尾
中環和你lunch 習近平林鄭變跳飛機
中環和你lunch 習近平林鄭變跳飛機
黃仁龍：精神健康服務需求如地震後海嘯
黃仁龍：精神健康服務需求如地震後海嘯
未獲基因圖譜 港府籌備派員上武漢 內地治疫專家：15%呼吸難 病情多輕至中
未獲基因圖譜 港府籌備派員上武漢 內地治疫專家：15%呼吸難 病情多輕至中
蝙蝠群居飛遠不發病 易播冠狀病毒
蝙蝠群居飛遠不發病 易播冠狀病毒
三歲內地童猝死 身有不尋常傷痕
三歲內地童猝死 身有不尋常傷痕
否認10年前天水圍謀殺 曾逃內地兩男受審
否認10年前天水圍謀殺 曾逃內地兩男受審
哮喘翁研死因 家屬質疑甩喉無人理 儀器不斷發出聲響 屯院主管：時有誤鳴
哮喘翁研死因 家屬質疑甩喉無人理 儀器不斷發出聲響 屯院主管：時有誤鳴
稱被賣來港奴役4年 巴漢終院敗訴
稱被賣來港奴役4年 巴漢終院敗訴
的士剷行人路掃欄 人去車空
的士剷行人路掃欄 人去車空
海關破4店不良營銷 拘16人 健身中心新招 伙海味店碌卡騙錢
海關破4店不良營銷 拘16人 健身中心新招 伙海味店碌卡騙錢
無綫獲准停播教育電視
無綫獲准停播教育電視
落藥非禮女網友 圖書館助理囚30月
落藥非禮女網友 圖書館助理囚30月
拖頭撞倒收費亭 職員被困
拖頭撞倒收費亭 職員被困
尊子漫畫
尊子漫畫
教協賣美心餅卡被揶揄
教協賣美心餅卡被揶揄
劉業強講漏四字 遭建制網媒狙擊
劉業強講漏四字 遭建制網媒狙擊
高雄觀選 區議員向「民間抄牌師」取經
高雄觀選 區議員向「民間抄牌師」取經
駱惠寧拜會董建華 出稿續無止暴制亂
駱惠寧拜會董建華 出稿續無止暴制亂
去年發19億交通補貼 人均每月73元
去年發19億交通補貼 人均每月73元