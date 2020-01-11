狎少女傳開裸照 電子工程師囚15月

被告區子龍（24歲）早前承認促致未滿18歲的人製作色情物品、管有兒童色情物品、非禮及向16歲以下兒童作出猥褻行為共4項罪名。

患社交障礙 高度性追求

辯方透露，被告於機管局任職電子工程師，背景報告及心理報告顯示，被告患社交障礙症，與異性相處有困難，亦在性方面有高度追求。辯方說，被告曾有自殺念頭，亦一度強調須以心理輔導配合判刑，並要求索取被告精神科報告，但遭拒。

辯方求情稱，被告與事主本來相識，案發時為「約會」，與同類案件比較並非最嚴重。其父母昨亦到庭，辯方稱被告父母盡量出席過往審訊，二人案發後欲「積極幫番個小朋友」。且被告案發後有悔意，裁判官聽後即說「係咪呢？」

報告稱有重犯可能 網上犯案加刑

裁判官透露報告指出，被告有重犯可能，而且互聯網覆蓋率無邊界，社會需用更多資源以監察和偵破互聯網案件，被告使用互聯網犯案為加刑因素；加上法例一直保護未成年少女，被告於事主最緊密的圈子發放其裸照，相信對事主造成長時間傷害。案件比一般情况嚴重，決定判處入獄15個月以示阻嚇，並向社會表達法庭不會姑息此類行為。

【案件編號：KTCC944/19】