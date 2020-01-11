海關破4店不良營銷 拘16人 健身中心新招 伙海味店碌卡騙錢

6青年失66萬 騙填「問卷」簽署

為打擊健身中心以不良銷售手法欺騙市民，海關自去年8月展開代號「龍捲風」的第三波專項執法行動後，於過去兩個多月再展開第四波行動。海關不良營商手法調查課指揮官黃志聰表示，被捕13男3女介乎22至56歲，當中包括7名公司董事、7名銷售員、兩名海味店員，大部分首次涉案，當中有部分涉案健身中心至今仍營業。案件涉及6名約20歲的年輕事主，涉款約66萬元，當中涉款最高個案涉逾27萬元。

不良營商手法調查課監督葉冬菁說，該批健身中心常利用年輕職員到街上派發卡片、宣傳單張或問卷，與年輕人打開話題，欺騙他們到辦公室填寫一份聲稱為「問卷」的合約文件，其間會不斷遮掩文件上部分內容，又強行保留事主的身分證，誘使事主簽署證明資料屬實。

藉詞能取消合約 騙事主存款紀錄

葉續稱，若當事主發現受騙並反抗，自稱負責人的店員會出現，誘騙事主提供銀行存款紀錄以辦理「取消合約」手續，藉此窺探經濟狀况，再於另一份合約填寫相應銀碼以掏空事主戶口，事主往往為求脫身就範，騙徒最後會拍攝簽新約過程，再稱「取消合約」不成功。

帶海味店「購物」 以信用卡資料借貸

葉冬菁稱，案件中的健身中心不設信用卡收費機，騙徒為進一步掏空事主的信用卡信用額，會挾事主乘車到一間有關聯的海味店，利用其信用卡購物，但事主不會獲得任何貨品，騙徒甚至會利用其信用卡資料於網上作現金透支及向財務公司借貸，進一步詐取事主資產。

海關自2018年底展開代號「龍捲風」行動後，連同上述個案，至今已出動24次，於旺角及油麻地破獲6間涉不良銷售手法健身中心，當中4間已結業，並拘捕26男6女，涉款達246萬元。