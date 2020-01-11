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稱被賣來港奴役4年 巴漢終院敗訴

【明報專訊】巴裔漢聲稱遭販賣來港工作4年，受盡僱主殘酷對待，向港府部門求助不果，2015年入稟高院尋求司法覆核並勝訴，當時法庭裁定政府未有履行《香港人權法案》（下稱《人權法》）訂明的責任。政府後來上訴，部分得直，裁決表示《人權法》不涵蓋保護販運人口，政府亦無責任主動針對制定法律。巴漢上訴至終審法院，終院昨駁回巴漢上訴，並稱《人權法》文本上不綜觀地禁止販運人口，政府無絕對責任針對制定法律，維持上訴庭判決。

稱遭殘酷對待 求助政府不果入稟

上訴人為巴裔漢ZN，答辯人為律政司長、入境事務處長、警務處長、勞工處長。本案爭議在於，到底《人權法》第4條是否禁止販運人口，以及政府有否責任依照《人權法》主動制定針對相關行為的刑法。

終院法官認為，《人權法》第4條只禁止以使充「奴隸」為目的之販運人口，並無禁止以「剝削」、使充「奴工」及「強制勞役」為目的之販運人口。雖然《人權法》第4條亦禁止「奴工」及「強制勞役」，但法官強調《人權法》禁止的是實際行為，而非販運人口的過程，若果把《人權法》概括地禁止販運人口，會不當地改變了《人權法》部分枝節的根本概念。

官：人權法禁勞役 非販運人口

至於政府有否責任刑事化《人權法》禁止的行為，法官表示政府有義務，亦必須確保相關人權受保障，惟它有廣泛的酌情權，並無絕對責任針對制定相關刑事罪行。法官又指出，沒證據顯示政府欠缺訂立針對式罪行，或現存罪行未夠保障，與上訴人權利受損有關，故此駁回上訴。

上訴人的代表律師何佩芝表示，人權爭議理應採較「目的性」方向處理，遺憾法院以技術角度先行，判處ZN敗訴。何佩芝說政府雖然勝訴，但「判決出嚟嘅信息好差」，因法院承認政府有責任保護受害者，政府卻「堅持唔需要做（立法）」，在人權水平上與國際社會脫節。

何佩芝又指出，「奴隸」屬較古老概念，相反「奴工」及「強制勞役」較為近代，歐美人權法院早已用「現代奴隸」（Modern Slavery）一詞概括上述概念，無奈本港《人權法》仍然將概念分開演繹，才致今次敗訴。

【案件編號：FACV 4/19】

相關字詞﹕終審法院 奴隸 人權法 販運人口

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