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哮喘翁研死因 家屬質疑甩喉無人理 儀器不斷發出聲響 屯院主管：時有誤鳴

【明報專訊】2016年5月，患哮喘及肺阻塞的七旬退休漢入住屯門醫院，其間需接駁喉管協助呼吸，懷疑曾「甩喉管」令心跳一度停頓。兩日後事主再換喉，最終不治。死因庭昨就事件展開聆訊，家屬質疑父親喉管脫落後，所接駁的醫療儀器不斷發出聲響，醫護卻沒理會，更在父親死後才告知「甩喉」事件。時任屯門醫院深切治療部主管作供，否認「甩喉」和死因有關，又稱醫療儀器時有誤鳴。

死者邱名伴（終年74歲）生前患哮喘及肺阻塞。2016年5月12日，他由救護車送往屯門醫院，同月16日凌晨5時不治。死者長女邱玉琴供稱，父親送院當日清醒，兩日後凌晨，她收到醫院來電，稱父親心臟停頓10分鐘，趕到醫院時，父親已搶救成功，但醫護並無透露事發原因。她在病房外逗留，其間聽到醫療儀器「係咁響」，護士卻不理會，直到早上7時父親被抽痰，響聲才停止。

女兒稱父親身故後方知甩喉事件

5月16日凌晨3時，醫院通知邱玉琴其父情况惡化。她稱在父親被搶救時，聽到醫生說「個波爆咗，畀唔到氣」；其父同日凌晨5時死亡。翌日院方召開會議，她才得悉父親一度心跳停頓是因為喉管脫落，她謂「點解喉管甩咗都無人理？」

時任屯門醫院深切治療部顧問醫生兼主管陳勁松呈上死者5月14日心跳紀錄，顯示他凌晨零時脈搏變化甚大，一度由每分鐘119下跌至23下，他稱有護士發現死者喉管脫落，搶救後心跳回復正常。被問到如何避免「甩喉」，陳勁松稱有儀器可監測病人肺空氣，但屯門醫院無購入相關器材。他又表示，由於外界干擾及噪音，醫療儀器發出的警報大部分屬錯誤；一旦儀器數據異常，護士不必走入病房，在護士站也可了解情况。

針對5月14日「甩喉」事件，陳勁松表示護士發現後曾通報醫生，但「護士戴N95口罩講嘢，可能無一下子傳畀醫生」。他承認院方和家屬的溝通可以更好，但否認「甩喉」和死者去世有關，因死者病况不穩。

至於死者5月16日再度換喉，最終不治，陳勁松解釋是舊有喉管內的一個小球「爆咗」，或令口水及痰流入肺，才要拔出替換。他說換喉過程可能刺激氣管，導致氣管收縮，併發死亡。陪審團問及主診醫生有否將新喉「插錯入食道」，陳勁松否認，稱死者的數據參數正常。

時任主管否認甩喉致死 否認插錯食道

庭上另一爭議在於用藥。陳勁松供稱，主診醫生曾向死者使用降血壓藥Labetalol（拉貝他樂），他認為肺阻塞病患服用此藥或令氣管收縮，反而服用Nitroprusside（硝普鈉）更好，但當時屯門醫院深切治療部並無配備此藥。聆訊下周一續。

【案件編號：CCDI276/16】

相關字詞﹕醫療事故 心臟停頓 插喉 屯門醫院 死因研訊

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