否認10年前天水圍謀殺 曾逃內地兩男受審

兩名被告鍾振豐（32歲）及黃俊敏（33歲）否認一項謀殺罪，控罪指兩人於2008年10月2日，在天水圍天瑞邨商場麥當勞快餐店內，與其餘7人謀殺男子潘嘉恩（終年25歲）。

控方開案陳辭指出，兩名被告的朋友「柏倫」當年與女子「愛兒」交往，但「愛兒」跟前男友「小強」藕斷絲連，令「柏倫」與「小強」水火不容。案發晚上，「小強」與死者在涉事麥當勞外聊天時碰見「柏倫」，雙方發生爭執，後來「小強」與「柏倫」先後離開，死者則獨自進入麥當勞，惟「柏倫」之後帶同其他8人，包括兩名被告折返「報仇」，圍毆死者逾30秒，令死者倒地流血，送院後3天不治。

庭上播放麥當勞閉路電視片段，顯示被告在餐廳內拿取一條棍子，隨後一名男子到場，與被告溝通幾句，8名男子再從後一擁而上，以麵包盤、鐵傘架、及搶去死者的棍子襲擊他。最後死者倒在血泊中，次被告再用傘架用力重擊死者，並迅速逃去。

兩名被告事後逃往內地，內地當局於2018年發現他們身分，將他們押返到關口交香港警方拘捕。審訊下周一繼續。

【案件編號：HCCC199/19】