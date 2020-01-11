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三歲內地童猝死 身有不尋常傷痕

【明報專訊】一名持雙程證從東莞來港的3歲內地男童，昨日凌晨在九龍灣啟業邨一單位內昏迷不醒，送院後證實死亡。據悉男童來港時有咳嗽，醫護人員搶救期間發現他身上有不尋常傷痕，警方事後將男童的家人帶走調查。

昨凌晨約1時半，該名3歲內地男童在啟業邨啟賢樓一單位內，被舅父發現昏迷不醒，救護員到場將他送往聯合醫院搶救，一小時後證實不治。有鄰居表示，涉事單位約有4人居住，男童及其母親甚少出現，男童父親則長居內地，男童的外婆及舅父則已居住單位10多年。該鄰居稱，事發時男童是由舅父陪同送院。

現場消息稱，該內地男童近日持雙程證從東莞來港遊玩，其母則於4個月前獲批出單程證來港，母子寄住在舅父及外婆的啟業邨寓所內。男童過去沒有到過武漢，來港時有咳嗽，但沒有發燒，家人曾自行到藥房買咳藥水給他服用，見咳嗽有好轉便沒有看醫生，至昨日凌晨舅父發現他俯臥牀上，毫無反應，遂報警將他送院。

曾咳嗽服咳藥水好轉

警稱未確定有否可疑

據了解，醫護人員搶救男童期間，發現其身上有不尋常的傷痕，死因有待驗屍確定，秀茂坪警區刑事調查隊第6隊跟進事件，並帶走男童家人調查，尚未確認事件是否有可疑，暫無人被捕。房屋署指出，啟業邨辦事處事後已即時派員加強該樓層及公共地方清潔及消毒工作。

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