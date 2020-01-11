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蝙蝠群居飛遠不發病 易播冠狀病毒

【明報專訊】在武漢引致肺炎爆發的新型冠狀病毒由什麼動物跳到人身上，感染途徑仍未明。香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前推測是有蝙蝠身上的冠狀病毒感染了野生動物，野生動物再在野味市場將病毒傳人，即重複2003年SARS的情况。袁國勇昨再解釋，蝙蝠免疫系統能忍耐病毒生長、飛行距離遠和習慣大量群居，這三大特性令蝙蝠易傳播病毒。

4類冠狀病毒 兩以蝙蝠為宿主

袁國勇昨在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，冠狀病毒分為4類，包括alpha、beta、gamma和delta，當中alpha和beta類冠狀病毒的主要宿主是蝙蝠；gamma和delta類冠狀病毒的主要宿主則是雀鳥。2003年SARS冠狀病毒和2012年MERS冠狀病毒都屬於「beta」類，並同樣源自蝙蝠。

他解釋，蝙蝠有很多基因都用於幫助身體製造能量快速飛行，免疫系統基因減少，清除病毒速度慢，成為帶病毒者。他說蝙蝠的免疫系統亦與其他哺乳類動物不同，可以忍耐病毒生長，但自身不會生病，使牠們容易成為「病毒溫牀」，一邊生活一邊將病毒傳開。

袁續說，蝙蝠習慣「成千上萬」地聚居，牠們的糞便和小便易交叉感染；且蝙蝠飛行距離遠，可飛至30公里外，容易將身上病毒由一個地方帶去另一個地方。袁國勇說，很多時alpha和beta類冠狀病毒由蝙蝠開始，傳給其他溫血動物，小部分病毒更可能傳染人類。

袁國勇：倘人傳人 春運問題大

對於在農曆新年期間武漢肺炎疫情會否惡化，袁國勇認為，如果武漢新型冠狀病毒如禽流感般，主要是到過街市、接觸到活家禽才會感染，春運引起大爆發的機率很微；但新病毒若果如SARS般容易人傳人就會「好大問題」。袁認為目前無法預測，要靠流行病學家分析。

相關字詞﹕武漢新型冠狀病毒 袁國勇 武漢不明肺炎 武漢

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