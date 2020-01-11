蝙蝠群居飛遠不發病 易播冠狀病毒

4類冠狀病毒 兩以蝙蝠為宿主

袁國勇昨在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，冠狀病毒分為4類，包括alpha、beta、gamma和delta，當中alpha和beta類冠狀病毒的主要宿主是蝙蝠；gamma和delta類冠狀病毒的主要宿主則是雀鳥。2003年SARS冠狀病毒和2012年MERS冠狀病毒都屬於「beta」類，並同樣源自蝙蝠。

他解釋，蝙蝠有很多基因都用於幫助身體製造能量快速飛行，免疫系統基因減少，清除病毒速度慢，成為帶病毒者。他說蝙蝠的免疫系統亦與其他哺乳類動物不同，可以忍耐病毒生長，但自身不會生病，使牠們容易成為「病毒溫牀」，一邊生活一邊將病毒傳開。

袁續說，蝙蝠習慣「成千上萬」地聚居，牠們的糞便和小便易交叉感染；且蝙蝠飛行距離遠，可飛至30公里外，容易將身上病毒由一個地方帶去另一個地方。袁國勇說，很多時alpha和beta類冠狀病毒由蝙蝠開始，傳給其他溫血動物，小部分病毒更可能傳染人類。

袁國勇：倘人傳人 春運問題大

對於在農曆新年期間武漢肺炎疫情會否惡化，袁國勇認為，如果武漢新型冠狀病毒如禽流感般，主要是到過街市、接觸到活家禽才會感染，春運引起大爆發的機率很微；但新病毒若果如SARS般容易人傳人就會「好大問題」。袁認為目前無法預測，要靠流行病學家分析。