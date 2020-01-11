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未獲基因圖譜 港府籌備派員上武漢 內地治疫專家：15%呼吸難 病情多輕至中

【明報專訊】內地雖已破解在武漢引發肺炎的病毒，但尚未公布基因圖譜流行病學詳情，韓國及台灣均促內地提供病毒基因排序。昨日有內地傳媒訪問負責治療武漢肺炎個案的醫生指出，所有相關病人都出現肺炎，發病初期90%發燒，約15%呼吸困難，大多病情輕至中度，仍留院者大多病情穩定。本港衛生防護中心昨晚仍未取得相關基因圖譜，傳染病專家何栢良促內地顯大國風範，對外溝通；議員則批港府「蹺埋手」等候，促北上武漢了解。食物及衛生局長陳肇始稱不排除會與內地面對面溝通，據悉局方正籌備派員北上。

本港昨新增6宗漢武肺炎懷疑個案，年齡介乎3至39歲，令懷疑個案總數增至54宗，當中31人已出院。除了17人的陽性化驗結果未公布，其餘感染流感病毒等常見病源。

《長江日報》昨報道，武漢肺炎醫療救治組專家、湖北省人民醫院呼吸科教授胡克（圖）指出，分析了不明原因病毒性肺炎患者資料，所有病例都有放射影像的證據顯示有肺炎，有患者雙肺都有炎症。他說，在疾病早期超過90%病例發燒、約80%人乾咳、逾20%人胸悶、約20有氣促，約15%呼吸困難、約80％白細胞（白血球）總體正常或降低。胡克說，目前大多數患者病情都屬輕到中度，治療後病情大多得到控制，大部分仍留醫的患者病情穩定，部分人已治癒出院。

港大袁國勇：病例少難判斷嚴重性

武漢肺炎暫未有死亡公布，中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱，禽流感H7N9死亡率達35%，禽流感H5N1和H5N6死亡率約50%，從現有資訊看，武漢肺炎病情輕過SARS和禽流感。 不過，香港大學微生物學講座教授袁國勇則說，武漢新冠狀病毒引起的徵狀與SARS、MERS、禽流感引起的徵狀相似，但暫有病例少，亦不清楚內地對嚴重個案的定義，難判斷武漢肺炎嚴重性。

韓台籲提供基因等資訊

武漢市衛健委自1月5日在網頁公布不明肺炎個案增至59宗後，至昨開沒有新公布。韓聯社報道，韓國疾病管理本部前日已聯絡中國，請求共用新型冠狀病毒的遺傳資訊和診斷試驗方法等。台灣疾管署昨稱，中國大陸已5天未更新病例數字，台灣擬派專家團訪問也未獲答覆，呼籲大陸方面盡早公布臨牀特徵、病毒基因排序等重要資訊。

香港前日已要求索取武漢新型冠狀病毒的基因圖譜，本港衛生防護中心昨稱正等候回覆。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，中國應有大國風範，「讓人看到透明度和對外溝通情况，是不是與2003年SARS時改變了很多」。袁國勇則稱，公開病毒的基因圖譜視乎個別地方決定，要看其行政甚至政治考慮，也可能基因排序未夠「穩陣」，要先多做幾個科學的考慮。

袁國勇稱，當有了新病毒的基因排序，可與現有動物的冠狀病毒基因排序對比，推測由什麼動物「跳」去人類，港大醫學院在很多方面可與內地合作，例如研究藥物、疫苗，他最希望協助找到新病毒的致病機理。

被批蹺埋手 陳肇始：內地忙抗疫

昨日立法會衛生事務委員會上，人民力量陳志全質疑內地已有病毒基因圖譜，但港府仍「蹺埋手」等候；工黨張超雄亦認為港府要向內地反映需立即取得基因圖譜。議員陳凱欣質疑港府為何不派專家前往當地了解疫情。食衛局長陳肇始稱，內地方面忙於應付疫情，如有需要不排除兩地專家面對面溝通。據悉，政府正籌備派員到武漢了解疫情。

相關字詞﹕陳肇始 武漢不明肺炎 武漢新型冠狀病毒 武漢 許樹昌 袁國勇

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