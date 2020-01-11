黃仁龍：精神健康服務需求如地震後海嘯

精神健康委會：服務人手不足

張超雄：政府沒增撥資源應對

政府於2017年12月成立精神健康諮詢委員會，由前律政司長黃仁龍出任主席。黃仁龍昨出席立法會衛生事務委員會交代工作時，跨黨派議員關注反修例運動引發的精神健康危機。工黨張超雄稱，各年齡層的市民都受事件影響，特別是青少年，質疑政府沒因應事件在精神健康服務增撥資源。民建聯葛珮帆關注很多有需要的人不願求助，其辦事處收到不少個案，有人無法入睡或數個月無法出門，亦有「警嫂」擔憂孩子上學被欺凌等。人民力量陳志全說除關心抗爭者，亦關注警員的精神健康。

葛珮帆：「警嫂」憂孩子被欺凌

黃仁龍承認現時精神健康服務面對人手不足的問題，經歷今次社會事件後，未來的精神健康服務需求猶如「地震後的海嘯」，「我們一定要準備」，並說醫管局亦有準備，包括增加人手。他說委員會去年7月已開會討論事件，並與非政府機構聯絡跟進。他說，其中一個挑戰是如何令有需要的人願意尋求協助，委員會未來亦會加強宣傳，鼓勵有需要的市民及早求助。

調查：15%青少年現抑鬱症狀

精神健康諮詢委員會委員、香港大學醫學院精神醫學系系主任陳友凱透露，委員會初步調查約380名在社區隨機抽樣的年輕人，發現14.7%出現抑鬱症主要症狀，除受社會事件影響，使用手機上網行為、個人抗逆能力、與家人朋友不和亦是重要因素。該調查自去年5月展開，受訪青少年介乎15至24歲。陳形容情况嚴峻，其他國家如日本、韓國的青少年抑鬱症患病率僅3%至4%。

（反修例風暴）