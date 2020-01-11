楊潤雄支持淨值負55 民望新低首次包尾

香港民研本月3至8日，以電話訪問1011個18歲或以上香港居民。林鄭評分21.5，比上次調查微升約2分，八成人反對她出任特首，其支持率淨值稍微回升至負66個百分點。

管治班子民望全負數

林鄭支持率淨值負66

司長方面，律政司長鄭若驊評分最低，只得14.5分，支持率淨值就比上次調查跌3個百分點，至負69，支持度淨值是眾官員中最差。政務司長張建宗評分有25.3分，支持率淨值為負41，兩個數字都是張建宗上任以來新低。財政司長陳茂波評分27.6，支持率淨值為負37。

13名問責局長的支持率淨值皆錄得負數，教育局長楊潤雄、食衛局長陳肇始、勞福局長羅致光等6名局長支持率淨值創其上任以來新低。楊潤雄支持率淨值是負55個百分點，是局長之中最低，其次是保安局長李家超，得負54個百分點。

另外，林鄭月娥及楊潤雄昨日在禮賓府接見教資會成員。林鄭說，樂見本屆政府多項提升香港研究水平的措施已得進展。有教資會成員稱，本港過去數月社會動盪，但研究工作大體維持正常。

（反修例風暴）