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禁蒙面法上訴 泛民：警方放催淚彈無警告 示威民眾需口罩保護

【明報專訊】高等法院去年裁定引用《緊急情况規例條例》訂立《禁止蒙面規例》（下稱禁蒙面法）違憲，並宣布禁蒙面法無效，政府一方不服提出上訴，案件昨續審，由代表泛民立法會議員的一方陳辭。泛民一方稱，警方曾將催淚彈射至老人院等，更於元旦大遊行中，要求100萬名遊行人士於半小時內疏散，同時不作警告下使用催淚彈，認為民眾離開現場時，需戴上口罩保護自己。上訴庭聽畢雙方陳辭後，押後宣布裁決。

代表提出司法覆核的24名立法會議員的名譽資深大律師陳文敏稱，面罩本身包含某些信息，例如戴上小熊維尼的面罩顯示對中國政府的不滿，又稱目前社會氣氛極度分化，不少對警方濫權感不滿的公務員，甚至部分警員，均需蒙面參與示威，形容本案不止涉及蒙面，更涉言論自由的議題。

李志喜：何謂危害公安未定義

陳文敏表示，本案與起底風險有關，警察隊員佐級協會近期已獲上訴庭頒發禁制令，禁止公眾查閱選民姓名和地址，防止警員承受起底風險，形容除了警員承受起底風險外，示威者同受相關風險影響。

同樣代表24名立法會議員的資深大律師李志喜則稱，緊急法未對「危害公安」下定義，但容許行政機關不設諮詢下，繞過正常立法程序立法，而法治根本不容過分廣闊的法案存在，導致法庭無從裁斷相關法案有否越權。

代表政府的資深大律師余若海回應陳辭時，引用上訴庭就黃之鋒等衝入公民廣場判辭，稱香港已由當時的「歪風」瀰漫，演變為「颱風席捲」社會，認為本港正處理「危害公安」的問題，目前需限制市民參與集會時蒙面。

上訴庭：警可提早結束集會

政府方：禁蒙面侵害較低

上訴庭副庭長林文瀚一度指出，警方事前有權就遊行集會發出反對或不反對通知書，以評估相關遊行集會的風險，亦有權要求相關遊行集會提早結束。余若海回應，比起上述措施，禁蒙面法對集會自由的侵害較低，因法例仍容許市民參與遊行集會，又稱如市民欲隱藏身分，可手持紙牌遮蓋容貌。

【案件編號：CACV541、542、583/19】

（反修例風暴）

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