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國難忠醫TG管理員內地失聯 室友發信稱國安行政拘留

【明報專訊】反修例運動中提供義務中醫治療的「國難忠醫」，其Telegram頻道一名管理員周四（9日）起返內地後失聯，據悉事主年約20多歲，在廣州中醫藥大學念五年級。國難忠醫一名成員與事主母親昨見記者，該成員稱周四接獲由事主室友發出的信息，事主「被國安行政拘留」，而事主母親亦稱多日致電兒子，但無人接聽，發信息則「已讀不回」，正考慮在港報警求助或聯絡大學。

最後通話稱「要開房門」再無音信

國難忠醫成員細牛受訪時稱，周三（8日）曾與事主「肥仔」在香港見面，同日肥仔經皇崗口岸返回廣州。肥仔返回宿舍後，兩人有通話，「他（肥仔）突然說自己要開房門，之後除了開門聲後，便再無音信」。他說，肥仔在廣州中醫藥大學念書，正在當地的醫院實習，間中有需要或假期時才返港，據他了解，肥仔以往過關未被公安拘留，但不肯定對方是否經常到示威現場。

細牛又稱，事發後怪事連連，指他與肥仔有默契，要加人入組須先通知，但肥仔前日在國難忠醫Telegram加入新成員，事前卻無解釋原因。細牛又稱，同日晚上，收到由肥仔室友發出的Telegram信息，提醒他「不要輕舉妄動，四處有鬼（內奸）」，又稱肥仔「不安全」、「被國安行政拘留」。

肥仔的母親則在記者會上說，對上一次見兒子已是周日（5日），她說平日兒子在廣州，亦會每日與家人聯絡，惟過去兩天完全失去聯絡，「打電話無人接，WhatsApp就已讀不回」，她說十分擔心，考慮聯絡大學了解，或在港報警求助。

成員稱求醫者資料另存他處

細牛稱國難忠醫只想提供人道支援，強調團隊從未違法，他又着曾受團隊治療的市民放心，稱有關的個人資料存放在其他地方，不會因今次事件外泄。

協助事主的立法會議員楊岳橋說，國難忠醫從事人道救援，擔憂在內地工作及讀書的港人日後或失去自由。

國難年宵「安全考慮」取消

另外，國難忠醫及國難五金原擬在本月20至24日，在「觀塘海濱道發現號VESSEL」舉行年宵嘉年華，但因應國難忠醫成員失聯，相關組織宣布「基於各檔主及市民大眾的安全考慮」取消活動。

（反修例風暴）

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