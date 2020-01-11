公務員加薪財會拉鋸 建制否決傳召鄧炳強

郭家麒罵陳健波「太監」被逐

財委會昨日分上下午開會，政府拒絕將警隊從公務員加薪申請中分拆，又認為無理據要個別部門代表出席財委會。許智峯等多名民主派在上午會議促公務員事務局長羅智光重新考慮要求警務處長鄧炳強出席會議。公民黨郭家麒表示，鄧炳強有責任到立會回答議員問題，他批評警方濫用暴力、「攞真槍想殺人」。財委會主席陳健波認為郭發言離題，郭反稱陳健波是「自閹太監」，陳健波認為郭無禮、無恥，並將郭驅逐離會議室，郭下午亦不能參與會議。

財會下午復會否決行使傳召權，正式審議公務員加薪申請。熱血公民鄭松泰表示，過去大半年發生反修例風暴，整個公務員團隊應該「凍薪」，未來香港經濟將現問題，質疑政府為何不能與市民商界共渡時艱。

葉劉問若經濟差 會否減薪

新民黨主席葉劉淑儀問到，倘明年香港經濟衰退，政府會否立法扣減公務員薪酬。

羅智光回應稱，今次薪酬調整是參考去年6月行會決定通過加薪建議前的數據；之後發生的事，以及香港、政府的財政，將在下次薪酬調整方案中考慮。

（反修例風暴）