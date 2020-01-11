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41公務員示威被捕 9消防救護停職 共31人停職 羅智光稱考慮觀感公眾利益

【明報專訊】反修例風波以來有逾7000人被捕，公務員事務局長羅智光昨日表示，截至去年12月31日，有41名公務員涉參與非法公眾活動被捕，其中31人已停職，稱停職是「基於公眾利益」，包括考慮公眾對被捕公務員重返崗位的觀感。消防處回覆本報查詢時表示，至今有9名處方屬員被捕及停職，包括消防員及救護員。有工會代表稱，有被停職的救護員尋求法律諮詢。

羅智光昨日出席立法會財委會會議後見記者時表示，截至上月31日，有41名公務員涉參與非法公眾活動被捕，其中31人已停職，強調數目佔全體18萬名公務員中極少數，但拒絕透露當中是否包括紀律部隊及教師。被問到涉事公務員在法庭裁決前已被停職，是否有違無罪推定原則，羅智光稱，停職是基於公眾利益，因考慮到涉違法的公務員回到崗位是否繼續適合行使他的公職權力和職能，以及公眾對其觀感而決定。

公務員事務局未有回應被停職的31名公務員來自哪些部門，或是否已被檢控。本報向4個紀律部隊查詢，消防處回覆本報表示，自2019年6月9日至2020年1月9日，有9名處方屬員牽涉相關聚眾活動而被警方拘捕及被着令停職。處方重申，如屬員因涉嫌參與非法聚眾活動而被捕，處方會着令他們停職以等候調查。懲教處表示，自6月至今沒有人員因參與公眾活動而被捕。入境處及海關均表示不評論，如發現任何人員涉違法或違規，會嚴肅跟進。本報向教育局查詢是否有官校教師被捕並停職，局方回覆表示沒有相關資料。

救護員會：一人尋法律諮詢

梁籌庭批旨在阻嚇參與示威

香港消防處救護員會主席李偉孝表示，未掌握被捕及停職的救護員人數，至今有一人向工會尋求法律諮詢，他不評論以公眾觀感為停職理由是否合適。

對於羅智光稱停職是考慮到公眾利益及觀感，新公務員工會主席顏武周質疑如何定性影響公眾觀感，「其實很含糊」，促請政府交代更清晰的準則。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，以公眾觀感為停職理由是藉口，旨在阻嚇員工參與示威。

根據《公務員（管理）命令》，公務員在停職期間可獲半薪，若最終無罪可獲補償。

明報記者

（反修例風暴）

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