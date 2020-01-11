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建屋量增 房委會料現金結餘5年跌兩成

【明報專訊】政府前年調整公私營房屋比例至七三比，最新《長遠房屋策略》訂定未來10年提供30.1萬個公營房屋單位。因應建屋量未來5年增加，房委會新一年度財政預算估計，現金及投資結餘於2023/24年度跌至350億元，比本年度近430億元減近兩成，5年總建築開支達1157億元。房委會財務小組委員會主席陳家樂指出，房委會財務仍穩健，暫毋須動用房屋儲備金。

運輸及房屋局長陳帆亦表示，未來公營房屋建屋量日漸增加，建築費用及公屋營運費用亦相應上升，但有關開支與出售資助房屋收入互相抵消，相信房委會有足夠資金應付未來建屋支出。

因應建屋量增加，至2023/24年度的5年期建築開支連年上升，房委會預計現金及投資結餘在此5年期內，由2019年4月427億元減至2023/24年度的350億元，跌幅達18%。房委會本年度錄得139.3億元盈餘，惟預計2020/21年度綜合盈餘下跌5.24%至132億元。當中因應保養等開支增加，在假設不調整公屋租金下，預計下年度租住房屋帳目錄得7億元虧損。至於今年公屋會否加租，陳家樂說，房委會有一定機制調整租金，當中會考慮多個因素，包括住戶收入等，財政預算中假定租金不變，已屬保守。

委員：盈餘10年新高 應還富於民

資助自置居所本年度有109.5億元進帳，主要涉及7000個居屋及綠置居單位，包括麗翠苑、凱樂苑等。房委會估計2020/21年售賣居屋收入減少，因建築費及土地成本較高，同樣約7000個位於離島、北區、沙田的單位，預計帶來103.6億元，減少5.9億元。

本年度房委會預算綜合盈餘達139.3億元，委會成員、立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅稱創近10年新高，認為房委會並非私營機構，成立目標並非賺取利潤，應在現時經濟下行時還富於民，加大力度興建公屋紓民困，與市民共渡時艱。

居屋暫售出35% 近三成棄揀樓

另外，以市價五九折推售的今期居屋，自去年12月9日安排中籤者揀樓後至今一個月，僅售出約三成單位。房委會昨表示，截至昨日（10日）共售出1710個居屋單位，當中綠表佔858個、白表佔852個；以今期合共發售4904伙居屋單位計，即至今只售出約35%單位，累計放棄揀樓比率亦有近三成。

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