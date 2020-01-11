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40人赴會 張建宗未允司局長走遍區會

【明報專訊】新一屆區議會已全部召開首次會議，政務司長張建宗昨召開簡介會與新任區議員會面；但在民主派區議員集體杯葛下，僅40名區議員出席，佔整體不足一成。對於民主派杯葛簡介會，張建宗稱「當然，我們是失望的」，但亦稱未來會保持溝通。不少出席的區議員均呼籲問責官員多落區，張建宗僅稱22名核心部門公務員首長，未來4年會走遍所有區議會，但無承諾問責團隊要走訪18區，「司局長都會按政策的需要和政策的議題不時、在適當時間諮詢區議會」。

觀塘噴泉摩頓台工程拒叫停

此外，觀塘區議會早前通過要求煞停上屆區會提出的觀塘海濱音樂噴泉工程；灣仔區議會亦設工作小組檢視摩頓台社區會堂工程。民政事務局長劉江華昨說，兩項工程合約已批出，從尊重程序、合約精神，以至珍惜公帑，會繼續推進工作。他稱新一屆區議員未來有4年任期，大可提出不同新項目。被問到毁約成本，他稱「不會說去計這數」，並稱過往從未有合約在這樣情况下停止。

出席者籲官員多落區

張建宗昨稱，簡介會有40名區議員出席，歷時約2.5小時，政府用約20分鐘簡介後，共有20名區議員發言，全部聚焦民生議題，形容「人數多寡不是問題」，最重要是大家有心，今次交流「相當有用」。

昨日出席的區議員，現場所見均為建制派或獨立無黨派人士，觀塘區議員顏汶羽形容會上氣氛和諧，就他所見無人示威。對於民主派區議員杯葛會面，他認為任何政治背景議員應把握機會與政府交流，若杯葛交流，不利區議員執行職務，他並鼓勵官員多落區接觸市民。

灣仔區議員黃宏泰稱未抽中發言，他希望司局長可多落區與居民交流，因反修例風波最混亂期間，不少居民投訴稱「看不到司局級官員安撫」，又稱民主派杯葛令簡介會，代表性「當然不理想」。西貢區議員方國珊則形容，會上司長發言較短、回應提問較多，回應亦更「到位」及實在，認為應定期安排會議加強對話，並稱司局長應多落區溝通。

相關字詞﹕諮詢 觀塘 灣仔 政府 區議員 修例風波 區議會 張建宗 反修例風波 示威

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