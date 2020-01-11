港聞

港聞二

下一篇 上一篇

梁美芬倡國歌法直接公布實施 泛民批彈弓手 聶德權：盼本地立法

【明報專訊】立法會內會自10月復會至昨日共開12次會議，但仍未選出正副主席，包括《國歌法》等多條法案進度受阻延。經民聯立法會議員、基本法委員會委員梁美芬昨稱，若國歌法未能本地立法，要由政府直接公布實施。陳淑莊批評，倘政府決定本地立法後，再改為直接公布實施是「彈弓手」，令香港在未處理好反修例風暴時再受衝擊，斥建制派做法不恰當。政制及內地事務局長聶德權昨在社交網站發文稱，當局希望與立法會有商有量，「透過本地立法」，實施全國性法律。

全國人大常委會2017年通過將內地國歌法納入到《基本法》附件三，由香港特區在「當地公布」或「立法實施」。特區政府決定經本地立法，《國歌條例草案》已交到立法會首讀、二讀，法案委員會亦已完成審議工作；政府若要完成餘下立法程序，在立法會大會恢復二讀辯論，要與內會主席磋商。惟現時內會仍未能選出主席。

需撤回草案 或待7月自動失效

梁美芬批評，民主派會議召集人陳淑莊前日稱癱瘓內會，是為阻礙國歌法立法，此想法幼稚，不熟悉基本法，並會影響中央特區關係。她強調國歌是主權問題，國歌法已放了在基本法附件三，若本地立法做不到就要直接公布，舉例《國籍法》亦是直接公布的全國性法律，將來若有官司亦用大陸法處理。

至於如何可令國歌法改為直接公布，她稱政府可先撤回草案，亦可以待7月本屆立法會會期完結，該條例草案就會自動失效（見表）。她強調自己只是談法律，不是代表政府，基本法委員會沒有討論。

政制及內地事務局長聶德權昨在社交網站發文，稱立法會內會僵局未解，有議員聲稱是要阻擋國歌法這「惡法」通過，聶批評明顯是製造輿論，轉移視線。聶提到，國歌法本地立法是「一國兩制」的「有機結合」的最佳體現，一方面為履行憲制責任、保護國家的象徵而立法，同時為顧及香港特區的法律制度和實際情况。政府發言人回應查詢稱，決定本地立法是充分考慮到香港的普通法法律制度和實際情况，會適時把條例草案提交立法會大會以恢復二讀辯論。

郭榮鏗：顯內會速選主席為過「惡法」

現主持內會的公民黨郭榮鏗質疑梁美芬是說出「心底話」、恐嚇港人，建制派和政府想內會盡快選出主席是為通過「惡法」鋪路，而非為民生。

熱血公民鄭松泰批評，國歌法損言論自由，美國通過《香港人權與民主法案》後，梁美芬建議是予彈藥美國，批評中國無履行《中英聯合聲明》。

張國鈞：本地立法最好 無理由撤回

對梁美芬的建議，建制派亦有不同看法。國歌條例草案委員會副主席、民建聯張國鈞稱，最好按原定方式以本地立法處理，立法工作已完成大半，而本屆立法會亦未完結，無理由撤回草案。政務司長張建宗昨被問到政府對國歌法直接宣布生效的取態，他稱「國歌法都係跟番正當情况、草案的排列，現階段無腹稿點樣做」。

相關字詞﹕張建宗 政制及內地事務局 陳淑莊 郭榮鏗 內會 梁美芬 國歌法 國歌條例草案

上 / 下一篇新聞

新地借新界3地建過渡屋共2000伙 元朗地皮30萬呎 曾申改劃用途遭否決
新地借新界3地建過渡屋共2000伙 元朗地皮30萬呎 曾申改劃用途遭否決
名「同心村」 陳帆：社會需同心
名「同心村」 陳帆：社會需同心
現劃濕地修復區 環團憂損后海灣生態
現劃濕地修復區 環團憂損后海灣生態
拆局：憂地產商閒置地走後門 本研社：變「過橋屋」
拆局：憂地產商閒置地走後門 本研社：變「過橋屋」
港鐵宿舍推過渡屋 關愛批4600萬翻新
港鐵宿舍推過渡屋 關愛批4600萬翻新
17歲癌童死後驗出大鼠戊肝 最年輕個案 居荔景邨 曾住兒童醫院
17歲癌童死後驗出大鼠戊肝 最年輕個案 居荔景邨 曾住兒童醫院
「行政拘留」港難適用
「行政拘留」港難適用
40人赴會 張建宗未允司局長走遍區會
40人赴會 張建宗未允司局長走遍區會
建屋量增 房委會料現金結餘5年跌兩成
建屋量增 房委會料現金結餘5年跌兩成
41公務員示威被捕 9消防救護停職 共31人停職 羅智光稱考慮觀感公眾利益
41公務員示威被捕 9消防救護停職 共31人停職 羅智光稱考慮觀感公眾利益
公務員加薪財會拉鋸 建制否決傳召鄧炳強
公務員加薪財會拉鋸 建制否決傳召鄧炳強
國難忠醫TG管理員內地失聯 室友發信稱國安行政拘留
國難忠醫TG管理員內地失聯 室友發信稱國安行政拘留
禁蒙面法上訴 泛民：警方放催淚彈無警告 示威民眾需口罩保護
禁蒙面法上訴 泛民：警方放催淚彈無警告 示威民眾需口罩保護
楊潤雄支持淨值負55 民望新低首次包尾
楊潤雄支持淨值負55 民望新低首次包尾
中環和你lunch 習近平林鄭變跳飛機
中環和你lunch 習近平林鄭變跳飛機
黃仁龍：精神健康服務需求如地震後海嘯
黃仁龍：精神健康服務需求如地震後海嘯
未獲基因圖譜 港府籌備派員上武漢 內地治疫專家：15%呼吸難 病情多輕至中
未獲基因圖譜 港府籌備派員上武漢 內地治疫專家：15%呼吸難 病情多輕至中
蝙蝠群居飛遠不發病 易播冠狀病毒
蝙蝠群居飛遠不發病 易播冠狀病毒
三歲內地童猝死 身有不尋常傷痕
三歲內地童猝死 身有不尋常傷痕
否認10年前天水圍謀殺 曾逃內地兩男受審
否認10年前天水圍謀殺 曾逃內地兩男受審
哮喘翁研死因 家屬質疑甩喉無人理 儀器不斷發出聲響 屯院主管：時有誤鳴
哮喘翁研死因 家屬質疑甩喉無人理 儀器不斷發出聲響 屯院主管：時有誤鳴
稱被賣來港奴役4年 巴漢終院敗訴
稱被賣來港奴役4年 巴漢終院敗訴
的士剷行人路掃欄 人去車空
的士剷行人路掃欄 人去車空
海關破4店不良營銷 拘16人 健身中心新招 伙海味店碌卡騙錢
海關破4店不良營銷 拘16人 健身中心新招 伙海味店碌卡騙錢
無綫獲准停播教育電視
無綫獲准停播教育電視
狎少女傳開裸照 電子工程師囚15月
狎少女傳開裸照 電子工程師囚15月
落藥非禮女網友 圖書館助理囚30月
落藥非禮女網友 圖書館助理囚30月
拖頭撞倒收費亭 職員被困
拖頭撞倒收費亭 職員被困
尊子漫畫
尊子漫畫
教協賣美心餅卡被揶揄
教協賣美心餅卡被揶揄
劉業強講漏四字 遭建制網媒狙擊
劉業強講漏四字 遭建制網媒狙擊
高雄觀選 區議員向「民間抄牌師」取經
高雄觀選 區議員向「民間抄牌師」取經
駱惠寧拜會董建華 出稿續無止暴制亂
駱惠寧拜會董建華 出稿續無止暴制亂
去年發19億交通補貼 人均每月73元
去年發19億交通補貼 人均每月73元