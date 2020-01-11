梁美芬倡國歌法直接公布實施 泛民批彈弓手 聶德權：盼本地立法

全國人大常委會2017年通過將內地國歌法納入到《基本法》附件三，由香港特區在「當地公布」或「立法實施」。特區政府決定經本地立法，《國歌條例草案》已交到立法會首讀、二讀，法案委員會亦已完成審議工作；政府若要完成餘下立法程序，在立法會大會恢復二讀辯論，要與內會主席磋商。惟現時內會仍未能選出主席。

需撤回草案 或待7月自動失效

梁美芬批評，民主派會議召集人陳淑莊前日稱癱瘓內會，是為阻礙國歌法立法，此想法幼稚，不熟悉基本法，並會影響中央特區關係。她強調國歌是主權問題，國歌法已放了在基本法附件三，若本地立法做不到就要直接公布，舉例《國籍法》亦是直接公布的全國性法律，將來若有官司亦用大陸法處理。

至於如何可令國歌法改為直接公布，她稱政府可先撤回草案，亦可以待7月本屆立法會會期完結，該條例草案就會自動失效（見表）。她強調自己只是談法律，不是代表政府，基本法委員會沒有討論。

政制及內地事務局長聶德權昨在社交網站發文，稱立法會內會僵局未解，有議員聲稱是要阻擋國歌法這「惡法」通過，聶批評明顯是製造輿論，轉移視線。聶提到，國歌法本地立法是「一國兩制」的「有機結合」的最佳體現，一方面為履行憲制責任、保護國家的象徵而立法，同時為顧及香港特區的法律制度和實際情况。政府發言人回應查詢稱，決定本地立法是充分考慮到香港的普通法法律制度和實際情况，會適時把條例草案提交立法會大會以恢復二讀辯論。

郭榮鏗：顯內會速選主席為過「惡法」

現主持內會的公民黨郭榮鏗質疑梁美芬是說出「心底話」、恐嚇港人，建制派和政府想內會盡快選出主席是為通過「惡法」鋪路，而非為民生。

熱血公民鄭松泰批評，國歌法損言論自由，美國通過《香港人權與民主法案》後，梁美芬建議是予彈藥美國，批評中國無履行《中英聯合聲明》。

張國鈞：本地立法最好 無理由撤回

對梁美芬的建議，建制派亦有不同看法。國歌條例草案委員會副主席、民建聯張國鈞稱，最好按原定方式以本地立法處理，立法工作已完成大半，而本屆立法會亦未完結，無理由撤回草案。政務司長張建宗昨被問到政府對國歌法直接宣布生效的取態，他稱「國歌法都係跟番正當情况、草案的排列，現階段無腹稿點樣做」。