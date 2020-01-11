17歲癌童死後驗出大鼠戊肝 最年輕個案 居荔景邨 曾住兒童醫院

兒童醫院：配合防護中心調查

衛生防護中心發言人稱，根據現有的流行病學資料，暫未能確定個案的感染源頭及途徑。據了解，病人生前患癌，曾換骨髓，要服用特定藥物，故抵抗力很低，病人離世前在兒童醫院住院數月。兒童醫院發言人稱，病人染大鼠戊肝的潛伏期曾入住該院，院方會配合流行病學調查，並研究將有關個案轉交死因裁判官跟進。

食環署表示，會派員到患者居所附近調查鼠患及滅鼠，亦會聯同房屋署職員視察邨內鼠患。

據衛生防護中心資料，人類染大鼠戊肝潛伏期未明，確實傳播途徑亦未明。中心發言人稱，可能傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水等。

醫生：通常透過受污染食物傳播

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，大鼠戊肝通常是透過進食受污染的食物傳播，而戊型肝炎潛伏期多為5至6周，要視乎病人出現肝功能異常之前5至6周是否已在兒童醫院留醫，若已留醫，則要追查病人是否曾進食外界帶入院的食物，若只曾進食兒童醫院的食物，則應調查醫院餐廳的廚房是否有問題。

葵青區去年8月亦有個案 區議員：多次見鼠

葵青區去年上半年的鼠患指數是3.1%，比全港鼠患參考指數3.3%略低。另去年8月亦有一名居於葵興邨的男子感染大鼠戊型肝炎個案。葵青荔景區議員王天仁表示，曾多次在邨內公共空間，包括在長椅和花槽旁看到老鼠。他說，衛生署昨向荔景邨管理人員通報上述個案。在兒童醫院附近、觀塘中心區議員梁翊婷稱暫未收過有關兒童醫院的鼠患投訴，而觀塘區鼠患投訴「時時都咁多」。