港聞

港聞一

下一篇 上一篇

17歲癌童死後驗出大鼠戊肝 最年輕個案 居荔景邨 曾住兒童醫院

【明報專訊】本港發現第9宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，是年紀最輕的病人。衛生防護中心昨公布，居於葵涌荔景邨的17歲男子去年8月因長期病入住香港兒童醫院，曾出現肝功能異常，上月27日因長期病患離世，其血液樣本經回顧性檢測證實對大鼠戊肝呈陽性反應。據悉，事主患癌症，曾換骨髓。兒童醫院稱事主在潛伏期曾入該院，院方會配合衛生防護中心調查。

兒童醫院：配合防護中心調查

衛生防護中心發言人稱，根據現有的流行病學資料，暫未能確定個案的感染源頭及途徑。據了解，病人生前患癌，曾換骨髓，要服用特定藥物，故抵抗力很低，病人離世前在兒童醫院住院數月。兒童醫院發言人稱，病人染大鼠戊肝的潛伏期曾入住該院，院方會配合流行病學調查，並研究將有關個案轉交死因裁判官跟進。

食環署表示，會派員到患者居所附近調查鼠患及滅鼠，亦會聯同房屋署職員視察邨內鼠患。

據衛生防護中心資料，人類染大鼠戊肝潛伏期未明，確實傳播途徑亦未明。中心發言人稱，可能傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水等。

醫生：通常透過受污染食物傳播

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，大鼠戊肝通常是透過進食受污染的食物傳播，而戊型肝炎潛伏期多為5至6周，要視乎病人出現肝功能異常之前5至6周是否已在兒童醫院留醫，若已留醫，則要追查病人是否曾進食外界帶入院的食物，若只曾進食兒童醫院的食物，則應調查醫院餐廳的廚房是否有問題。

葵青區去年8月亦有個案 區議員：多次見鼠

葵青區去年上半年的鼠患指數是3.1%，比全港鼠患參考指數3.3%略低。另去年8月亦有一名居於葵興邨的男子感染大鼠戊型肝炎個案。葵青荔景區議員王天仁表示，曾多次在邨內公共空間，包括在長椅和花槽旁看到老鼠。他說，衛生署昨向荔景邨管理人員通報上述個案。在兒童醫院附近、觀塘中心區議員梁翊婷稱暫未收過有關兒童醫院的鼠患投訴，而觀塘區鼠患投訴「時時都咁多」。

相關字詞﹕食環署 衛生署 衛生防護中心 滅鼠 鼠患 兒童醫院 大鼠戊型肝炎

上 / 下一篇新聞

新地借新界3地建過渡屋共2000伙 元朗地皮30萬呎 曾申改劃用途遭否決
新地借新界3地建過渡屋共2000伙 元朗地皮30萬呎 曾申改劃用途遭否決
名「同心村」 陳帆：社會需同心
名「同心村」 陳帆：社會需同心
現劃濕地修復區 環團憂損后海灣生態
現劃濕地修復區 環團憂損后海灣生態
拆局：憂地產商閒置地走後門 本研社：變「過橋屋」
拆局：憂地產商閒置地走後門 本研社：變「過橋屋」
港鐵宿舍推過渡屋 關愛批4600萬翻新
港鐵宿舍推過渡屋 關愛批4600萬翻新
梁美芬倡國歌法直接公布實施 泛民批彈弓手 聶德權：盼本地立法
梁美芬倡國歌法直接公布實施 泛民批彈弓手 聶德權：盼本地立法
「行政拘留」港難適用
「行政拘留」港難適用
40人赴會 張建宗未允司局長走遍區會
40人赴會 張建宗未允司局長走遍區會
建屋量增 房委會料現金結餘5年跌兩成
建屋量增 房委會料現金結餘5年跌兩成
41公務員示威被捕 9消防救護停職 共31人停職 羅智光稱考慮觀感公眾利益
41公務員示威被捕 9消防救護停職 共31人停職 羅智光稱考慮觀感公眾利益
公務員加薪財會拉鋸 建制否決傳召鄧炳強
公務員加薪財會拉鋸 建制否決傳召鄧炳強
國難忠醫TG管理員內地失聯 室友發信稱國安行政拘留
國難忠醫TG管理員內地失聯 室友發信稱國安行政拘留
禁蒙面法上訴 泛民：警方放催淚彈無警告 示威民眾需口罩保護
禁蒙面法上訴 泛民：警方放催淚彈無警告 示威民眾需口罩保護
楊潤雄支持淨值負55 民望新低首次包尾
楊潤雄支持淨值負55 民望新低首次包尾
中環和你lunch 習近平林鄭變跳飛機
中環和你lunch 習近平林鄭變跳飛機
黃仁龍：精神健康服務需求如地震後海嘯
黃仁龍：精神健康服務需求如地震後海嘯
未獲基因圖譜 港府籌備派員上武漢 內地治疫專家：15%呼吸難 病情多輕至中
未獲基因圖譜 港府籌備派員上武漢 內地治疫專家：15%呼吸難 病情多輕至中
蝙蝠群居飛遠不發病 易播冠狀病毒
蝙蝠群居飛遠不發病 易播冠狀病毒
三歲內地童猝死 身有不尋常傷痕
三歲內地童猝死 身有不尋常傷痕
否認10年前天水圍謀殺 曾逃內地兩男受審
否認10年前天水圍謀殺 曾逃內地兩男受審
哮喘翁研死因 家屬質疑甩喉無人理 儀器不斷發出聲響 屯院主管：時有誤鳴
哮喘翁研死因 家屬質疑甩喉無人理 儀器不斷發出聲響 屯院主管：時有誤鳴
稱被賣來港奴役4年 巴漢終院敗訴
稱被賣來港奴役4年 巴漢終院敗訴
的士剷行人路掃欄 人去車空
的士剷行人路掃欄 人去車空
海關破4店不良營銷 拘16人 健身中心新招 伙海味店碌卡騙錢
海關破4店不良營銷 拘16人 健身中心新招 伙海味店碌卡騙錢
無綫獲准停播教育電視
無綫獲准停播教育電視
狎少女傳開裸照 電子工程師囚15月
狎少女傳開裸照 電子工程師囚15月
落藥非禮女網友 圖書館助理囚30月
落藥非禮女網友 圖書館助理囚30月
拖頭撞倒收費亭 職員被困
拖頭撞倒收費亭 職員被困
尊子漫畫
尊子漫畫
教協賣美心餅卡被揶揄
教協賣美心餅卡被揶揄
劉業強講漏四字 遭建制網媒狙擊
劉業強講漏四字 遭建制網媒狙擊
高雄觀選 區議員向「民間抄牌師」取經
高雄觀選 區議員向「民間抄牌師」取經
駱惠寧拜會董建華 出稿續無止暴制亂
駱惠寧拜會董建華 出稿續無止暴制亂
去年發19億交通補貼 人均每月73元
去年發19億交通補貼 人均每月73元