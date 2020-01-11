港鐵宿舍推過渡屋 關愛批4600萬翻新

92伙租員工 160伙交房協作過渡屋5年

策誠軒共有252個住宅單位，現時共有92個租予港鐵員工，其餘160個空置單位將交房協營運過渡房屋，為期5年。由於50億元的「過渡性房屋資助計劃」尚未交予立法會財委會審議，運輸及房屋局建議關愛基金先撥款，以約4600萬元翻新策誠軒，以盡快推行過渡房屋。關愛基金專責小組昨通過有關建議，並會向扶貧委員會申請。

港鐵曾就策誠軒土地向城規會申請改劃，由註明「鐵路員工宿舍及會所」的土地用途地帶改為「住宅」地帶。城規會於2011年2月決定不接納，認為該地當時不適宜作私人住宅發展。

小組委員：若發展私人住宅 不放過港鐵

關愛基金專責小組成員施麗珊稱，會上各人關注5年後策誠軒的用途，運房局代表指項目有可持續性，但無說清楚5年後會否續租，她表明若港鐵收回發展私人住宅，「不會放過他們」。另一成員鄧家彪說，城規會曾否決策誠軒土地改劃，在取得公帑翻新後，應更難改變用途，有信心5年後不會改建豪宅。

鐵路工會聯合會主席林偉強說，不少居於策誠軒的同事擔憂5年後發展，稱房協每兩年與住戶續租，只能確保房協管理的5年內可繼續居住，但住戶多次問及5年後如何，均暫無人能夠回答。