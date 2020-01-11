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拆局：憂地產商閒置地走後門 本研社：變「過橋屋」

【明報專訊】過渡房屋成為本屆政府重點政策，由兩年前僅1500個單位，至昨日達至1萬個的目標，關鍵在於各發展商近月陸續捐地或借地。有關注團體認為部分發展過渡房屋土地過去曾申請改劃作住宅項目，因不同原因被城規會否決，質疑過渡房屋政策已成「旋轉門」，讓發展商甚至港鐵可將閒置土地突破城規會限制，在完成借地限期後立即「過橋抽板」，轉變成私人住宅項目。

對於昨日達至3年內提供1萬個過渡性單位目標，運房局長陳帆形容是「一個標誌性日子」，更說「心情有少許緊張」，又稱只要有短期閒置土地，當局會繼續跟進，「讓過渡性房屋可以加快加多去達成」。

稱政府高調支持 城規難否決

不過，多個過渡房屋包括港鐵與房協合作的策誠軒、會德豐被指借出大埔黃魚灘淡水沼澤用地，以及今次新地借出的元朗山貝路農地，均曾遭城規會否決改劃住宅。

本土研究社成員陳劍青認為，過渡房屋儼如為發展商提供便利，將閒置土地「過渡」至可發展土地，變相突破城規會限制。他說，發展局提出的「土地共享」計劃列明不接受自然保育地帶、濕地等申請；加上政府表明考慮以《收回土地條例》，收回具發展潛力但未納入新發展區的私人土地，在以上限制下，促成多個發展商「走後門」，將這類土地申請作過渡房屋，「在政府高調支持下，像已向城規會表明支持意向，很難想像過渡性房屋的改劃申請會不通過」，當完成借地限期後，由於政府沒有這些土地的主導權，發展商可收回土地重新發展作私人住宅，形容「發展商根本是借過渡性房屋過橋，變成了『過橋性房屋』」。立法會議員朱凱廸批評運房局主導的過渡房屋政策「很求其」，變相鼓勵發展商以「先破壞、後發展」形式，將其持有的新界農地破壞後，借過渡房屋政策「包裝」上馬。

測量師學會：較土地閒置好 盼發展商仿效

測量師學會房屋政策小組主席林家輝說，同心村項目可幫助一定數目的基層家庭有合適居所，較土地閒置為好，亦期望可鼓勵其他發展商仿效。

明報記者

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