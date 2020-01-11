港聞

港聞一

下一篇 上一篇

現劃濕地修復區 環團憂損后海灣生態

【明報專訊】新地今次借出作社會房屋「同心村」的元朗山貝路農地，位處后海灣濕地緩衝區範圍內，新地過去曾申請改劃該幅地發展卻未獲批准。有環團指出，該地對維持后海灣濕地生態價值是不可或缺，憂慮發展過度房屋後會損害后海灣完整生態。有關注團體認為，同心村並非單純慈善項目，質疑新地以發展過渡房屋為名，「迫使」城規會批准作住宅用途，長遠收回該地發展豪宅。

長春社：過渡屋為名迫改劃 長遠建私樓

長春社高級項目經理李少文說，新地借出作過渡房屋的土地範圍，目前劃作「綜合發展包括濕地修復區」用途。根據城規會列明的規劃意向，發展商若提出住宅發展或重建計劃，須符合「濕地零損失」原則，並獲城規會批准，才可發展低密度住宅，發展商亦需承諾管理及修復地盤內的濕地及魚塘；而任何新建築物應盡量遠離后海灣。

李少文稱，城規會2004年考慮長春社意見後，將該地改劃為「濕地修復區」用途，原意是保育行先，發展為後，質疑今次新地計劃在該處發展過渡房屋已違反規劃意向，目的是借過渡房屋為名，迫使城規會同意改劃，長遠在8年借地限期後，收回該地作其他私人發展。他說該地近年被圍封，但外圍的一段錦田河，近年有不少水鳥、包括黑面琵鷺等棲息。

環保觸覺反對該地發展過渡房屋，稱后海灣濕地是各種水鳥及候鳥的重要覓食地，而該地位於保護濕地的緩衝區，對維持生態完整是不可或缺，擔心在緩衝區內興建住宅會造成不可逆轉的破壞，損害后海灣生態完整性。本土研究社成員陳劍青認為，以新地擁有近6000萬平方呎土地儲備下揀選該地發展過渡房屋，質疑背後並非單純作慈善項目，而是希望以過渡房屋為名，突破城規會的規劃限制，「城規會都是發展局主導，政府高調支持過渡性房屋項目，變相架空城規會審批」。

測量師學會房屋政策小組主席林家輝稱，歡迎新地借出該地發展過渡房屋，以盡力解決房屋不足的燃眉之急，但認為發展期間，發展商不能影響濕地生態。

上 / 下一篇新聞

新地借新界3地建過渡屋共2000伙 元朗地皮30萬呎 曾申改劃用途遭否決
新地借新界3地建過渡屋共2000伙 元朗地皮30萬呎 曾申改劃用途遭否決
名「同心村」 陳帆：社會需同心
名「同心村」 陳帆：社會需同心
拆局：憂地產商閒置地走後門 本研社：變「過橋屋」
拆局：憂地產商閒置地走後門 本研社：變「過橋屋」
港鐵宿舍推過渡屋 關愛批4600萬翻新
港鐵宿舍推過渡屋 關愛批4600萬翻新
17歲癌童死後驗出大鼠戊肝 最年輕個案 居荔景邨 曾住兒童醫院
17歲癌童死後驗出大鼠戊肝 最年輕個案 居荔景邨 曾住兒童醫院
梁美芬倡國歌法直接公布實施 泛民批彈弓手 聶德權：盼本地立法
梁美芬倡國歌法直接公布實施 泛民批彈弓手 聶德權：盼本地立法
「行政拘留」港難適用
「行政拘留」港難適用
40人赴會 張建宗未允司局長走遍區會
40人赴會 張建宗未允司局長走遍區會
建屋量增 房委會料現金結餘5年跌兩成
建屋量增 房委會料現金結餘5年跌兩成
41公務員示威被捕 9消防救護停職 共31人停職 羅智光稱考慮觀感公眾利益
41公務員示威被捕 9消防救護停職 共31人停職 羅智光稱考慮觀感公眾利益
公務員加薪財會拉鋸 建制否決傳召鄧炳強
公務員加薪財會拉鋸 建制否決傳召鄧炳強
國難忠醫TG管理員內地失聯 室友發信稱國安行政拘留
國難忠醫TG管理員內地失聯 室友發信稱國安行政拘留
禁蒙面法上訴 泛民：警方放催淚彈無警告 示威民眾需口罩保護
禁蒙面法上訴 泛民：警方放催淚彈無警告 示威民眾需口罩保護
楊潤雄支持淨值負55 民望新低首次包尾
楊潤雄支持淨值負55 民望新低首次包尾
中環和你lunch 習近平林鄭變跳飛機
中環和你lunch 習近平林鄭變跳飛機
黃仁龍：精神健康服務需求如地震後海嘯
黃仁龍：精神健康服務需求如地震後海嘯
未獲基因圖譜 港府籌備派員上武漢 內地治疫專家：15%呼吸難 病情多輕至中
未獲基因圖譜 港府籌備派員上武漢 內地治疫專家：15%呼吸難 病情多輕至中
蝙蝠群居飛遠不發病 易播冠狀病毒
蝙蝠群居飛遠不發病 易播冠狀病毒
三歲內地童猝死 身有不尋常傷痕
三歲內地童猝死 身有不尋常傷痕
否認10年前天水圍謀殺 曾逃內地兩男受審
否認10年前天水圍謀殺 曾逃內地兩男受審
哮喘翁研死因 家屬質疑甩喉無人理 儀器不斷發出聲響 屯院主管：時有誤鳴
哮喘翁研死因 家屬質疑甩喉無人理 儀器不斷發出聲響 屯院主管：時有誤鳴
稱被賣來港奴役4年 巴漢終院敗訴
稱被賣來港奴役4年 巴漢終院敗訴
的士剷行人路掃欄 人去車空
的士剷行人路掃欄 人去車空
海關破4店不良營銷 拘16人 健身中心新招 伙海味店碌卡騙錢
海關破4店不良營銷 拘16人 健身中心新招 伙海味店碌卡騙錢
無綫獲准停播教育電視
無綫獲准停播教育電視
狎少女傳開裸照 電子工程師囚15月
狎少女傳開裸照 電子工程師囚15月
落藥非禮女網友 圖書館助理囚30月
落藥非禮女網友 圖書館助理囚30月
拖頭撞倒收費亭 職員被困
拖頭撞倒收費亭 職員被困
尊子漫畫
尊子漫畫
教協賣美心餅卡被揶揄
教協賣美心餅卡被揶揄
劉業強講漏四字 遭建制網媒狙擊
劉業強講漏四字 遭建制網媒狙擊
高雄觀選 區議員向「民間抄牌師」取經
高雄觀選 區議員向「民間抄牌師」取經
駱惠寧拜會董建華 出稿續無止暴制亂
駱惠寧拜會董建華 出稿續無止暴制亂
去年發19億交通補貼 人均每月73元
去年發19億交通補貼 人均每月73元