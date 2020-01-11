現劃濕地修復區 環團憂損后海灣生態

長春社：過渡屋為名迫改劃 長遠建私樓

長春社高級項目經理李少文說，新地借出作過渡房屋的土地範圍，目前劃作「綜合發展包括濕地修復區」用途。根據城規會列明的規劃意向，發展商若提出住宅發展或重建計劃，須符合「濕地零損失」原則，並獲城規會批准，才可發展低密度住宅，發展商亦需承諾管理及修復地盤內的濕地及魚塘；而任何新建築物應盡量遠離后海灣。

李少文稱，城規會2004年考慮長春社意見後，將該地改劃為「濕地修復區」用途，原意是保育行先，發展為後，質疑今次新地計劃在該處發展過渡房屋已違反規劃意向，目的是借過渡房屋為名，迫使城規會同意改劃，長遠在8年借地限期後，收回該地作其他私人發展。他說該地近年被圍封，但外圍的一段錦田河，近年有不少水鳥、包括黑面琵鷺等棲息。

環保觸覺反對該地發展過渡房屋，稱后海灣濕地是各種水鳥及候鳥的重要覓食地，而該地位於保護濕地的緩衝區，對維持生態完整是不可或缺，擔心在緩衝區內興建住宅會造成不可逆轉的破壞，損害后海灣生態完整性。本土研究社成員陳劍青認為，以新地擁有近6000萬平方呎土地儲備下揀選該地發展過渡房屋，質疑背後並非單純作慈善項目，而是希望以過渡房屋為名，突破城規會的規劃限制，「城規會都是發展局主導，政府高調支持過渡性房屋項目，變相架空城規會審批」。

測量師學會房屋政策小組主席林家輝稱，歡迎新地借出該地發展過渡房屋，以盡力解決房屋不足的燃眉之急，但認為發展期間，發展商不能影響濕地生態。