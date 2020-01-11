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新地借新界3地建過渡屋共2000伙 元朗地皮30萬呎 曾申改劃用途遭否決

【明報專訊】繼恒地、新世界及會德豐先後捐地或借地予政府興建過渡房屋後，新地昨日亦公布以1元象徵式租金，租出元朗東頭一幅曾申改劃用途遭城規會否決、近30萬方呎地皮，租期8年，與聖公會福利協會合作發展過渡房屋，名為「同心村」，涉1600伙，是首次有發展商明確指明過渡房屋地點。同時，新地亦會借出上水古洞市中心及元朗錦田南兩地涉10萬方呎，共可提供2000伙，預計有6000家庭共2萬人受惠。

元朗地近山貝村 新地：料無生態問題

同心村毗鄰樓齡約17年、由新地與新世界合作發展的采葉庭，距離西鐵元朗站約10分鐘步程。新地執行董事郭基煇稱，項目位於元朗舊墟路和山背村附近，地皮面積約30萬方呎，提供約1600伙，預計今年內完成規劃前期、城規會審批等，2021年動工，期望2022年初可讓基層家庭入住。他說希望透過計劃改善基層居民的居住環境，而同心村內設市集、商舖等，可解決生活所需（見另稿）。

郭基煇說，地皮內1公里內無集團的其他項目，且原已設有道路，而地皮本身屬荒廢苗場，初步評估無生態問題等。新地副董事總經理黃植榮補充，地皮位於綜合發展區，過去集團曾積向城規會申請改劃住宅，而目前土地未有任何用途，有信心能獲城規會批准有關申請。郭基煇亦強調集團無囤地，大部分土地都正申建房屋，盡心盡力提供房屋供應，亦難以計算是次租借土地數目佔公司土儲多少，稱要確保外界不會作其他揣測，選擇地皮亦花了不少工夫。

不過，有環保團體質疑新地以發展過渡房屋為名，令該土地「鬆綁」，日後收回後再發展私人住宅項目（見另稿）。

除元朗東頭地皮外，新地亦會以各1元租金租出上水古洞市中心及元朗錦田南兩幅土地，分別涉250伙及150伙，目前正就該兩地尋找社福機構合作。問及社會事件是否成為集團借地的催化劑，郭基煇說與此無關，早於去年初已有相關構思，現時全港劏房戶達9萬，集團希望能出一分力，而較早前與父親郭炳江看到聖公會旗下土瓜灣項目相當成功，而集團過去借出的屯門寶華花園社會房屋亦有成功經驗，因而作出此決定。

政府目標3年建萬伙 完成籌集

政府去年在《施政報告》提出3年內提供1萬伙過渡房屋的目標，昨日已籌集到此數，運房局長陳帆說未來會繼續跟進項目的規劃、設計、建造和日後營運的工作。他強調，只要有短期閒置土地，未來當局都會跟進。被問及有否與長實商討捐地或借地，陳帆說有關過渡房屋或社會共享房屋項目，在未有協定安排前，基於互相尊重原則，不會公開細節。

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相關字詞﹕過渡性房屋 黃植榮 郭基煇 新地 同心村

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